DUGUAY, Lucette (Lulu)

A l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Lucette Duguay, épouse de Monsieur Réjean Roy. Née à Rivière-aux- Tonnerre, le 31 juillet 1948, elle était la fille de feu dame Lucienne Lapierre et de feu monsieur Léonard Duguay. Elle demeurait à Québec. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19,Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/22196. La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot de passe. Une seconde cérémonie est prévue à Sept-Iles toutefois la date sera annoncée ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie Lapierre (Alain Dupont) et Monica Bourque (Frédérick Roy); ses frères et sœurs: Jean-Yves (Shirley Cody), Gilberte (feu Jean Bouchard), Gilles (Marjolaine Leblanc), Mona (Valmont Farcy), Judith (Darry Noël) et Monia (Marc Boucher); sa belle-sœur Réjeanne Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de: feu Monique (Fernand Boulay), feu Richard (Line Cloutier), feu Hélène (Gordon Cody) et feu Danny (Yolaine Migneault). Un grand merci à tout le personnel de l'IUCPQ, et particulièrement à l'équipe du programme de chirurgie bariatrique, pour leur dévouement et leur humanité ainsi que pour les bons soins prodigués à Lucette (Lulu). Les funérailles sont à Québec sous la direction de