Alléchant salon virtuel

Pour la 46e Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation (SAAC), qui se tiendra du 13 au 17 janvier, les étudiants de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval ont organisé un salon virtuel accessible gratuitement. L’événement qui a pour mission de vulgariser les connaissances scientifiques et techniques en lien avec l’agroalimentaire, se veut un moment privilégié d’échanges entre les futurs professionnels de ce secteur et le grand public. Plus d’une cinquantaine de sujets y seront abordés par le biais d’ateliers culinaires, de capsules vidéos tournées dans des entreprises agricoles d’ici, de conférences, de la découverte des produits et des talents d’ici, de jeux éducatifs et de quiz pour toute la famille. Le porte-parole de l’événement, l’influenceur et ancien candidat d’Occupation Double Jonathan Fortin, ainsi que le président d’honneur de cette édition réinventée, Michel Pouliot, vice-président, Recherche et science chez Agropur, vous lancent l’invitation. Visitez ce salon virtuel et soyez émerveillés par « les produits d’ici, une richesse qui nous unit ». Pour tous les détails: saac.fsaa.ulaval.ca/accueil/