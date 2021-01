Avenir politique: le maire Labeaume fera connaître ses intentions une fois le dossier du tramway réglé

Régis Labeaume attendra de régler le dossier du tramway avec le gouvernement du Québec avant de dire s’il sollicitera ou non un cinquième mandat à l’automne 2021.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir, vendredi, en marge d’un point de presse virtuel. «On va vous revenir à partir du moment où les décisions finales seront prises sur le tramway, a-t-il répondu. Je veux annoncer ma décision après la conclusion du dossier du tramway, parce que, dépendamment de tout ce qui va se passer, politiquement, le décor politique va être différent.»

Régis Labeaume n’a pas caché que ce suspense est également entretenu pour des raisons stratégiques. «En même temps, ça permet aux candidats et candidates qui voudraient éventuellement se présenter d’être sur les talons. C’est pas désagréable. J’aime ça», s’est-il amusé.

Pas un enjeu de campagne

Chose certaine, le maire Labeaume dit vouloir éviter que l’enjeu du tramway «contamine» la prochaine campagne électorale.

«Je souhaite que le dossier du tramway soit derrière nous, a-t-il mentionné. Ça permet de faire en sorte qu'on ait d'autres thématiques pour une campagne électorale. Si on est pour partir la campagne, j'aimerais que ça parte du bon pied avec la bonne thématique.»

D’après lui, «c’est dur, de démarrer une campagne électorale avec une nouvelle thématique si tout le monde parle encore du tramway. On va laisser passer le tramway et, à partir de ce moment-là, on démarrera avec les thématiques et le programme qu’on veut».

Faut-il en déduire que le maire sera candidat à la mairie dans moins d’un an? «Je me sens très en contrôle. Notre organisation politique est en marche. On a un calendrier qui est respecté. On fonctionne, on s'en va vers la campagne électorale de novembre prochain et, au moment opportun, on annoncera ce qu'on a à annoncer», a-t-il répliqué en entretenant, encore une fois, le flou.

«Une bonne discussion»

Régis Labeaume a par ailleurs révélé avoir eu «une bonne discussion hier [jeudi]» avec le ministre des Transports, François Bonnardel, au sujet du tramway. Le maire estime qu’un accord sur le tracé définitif est encore possible pour le mois de janvier, malgré le contexte de pandémie.

Il espère ensuite pouvoir publier rapidement l’appel de propositions, prochaine importante étape dans le processus de réalisation du réseau de transport structurant.