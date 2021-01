GAGNÉ, Germain

8 Fév 1945 - 5 Jan 2021 À l’Hôpital de La Malbaie, le 5 janvier, à l’âge de 75 ans et 10 mois, est décédé monsieur Germain Gagné, époux de madame Gaétane Lessard, fils de feu monsieur Charles-Edmond Gagné et de feu dame Rose-Marguerite Bergeron. Il demeurait à La Malbaie. Selon ses volontés il n’y aura pas de condoléances au salon, ni de service religieux.Monsieur Gagné laisse dans le deuil son épouse: madame Gaétane Lessard; ses enfants: Mireille (Stéphan Bédard), Dominique, Luc (Nicolas Bilodeau); son petit-fils adoré Zackary Bédard; ses frères et sœurs de la famille Gagné: Jean-Marc, feu Edith (feu Hervé Blanchette): ses demi-frères et demi-soeurs de la famille Gagné; les membres de sa famille adoptive feu Lionel Gaudreault et feu Laurette Dallaire: Léo (Gaétane Lapointe), Marcelle, Cécile (feu Philippe Fortin), Carmen, feu Raynald (Ginette Larouche), feu Paul-Armand, feu Marie-Marthe; son beau-frère: Jacques Lessard (Suzie Brassard) et sa nièce Marie-Claude Lessard (Raphaël Gilbert Auclair); sa belle-soeur Claudette, sa filleule Annie Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier spécialement ses précieux ami(e)s Jean-Normand Tremblay, Gaston Marier, M.et Mme Rossetti, Stéphane Côté, Céline Gauthier, le département de dialyse à domicile de l’Hôtel-Dieu de Québec, le personnel du 4e étage des soins longue durée et palliatifs de l’hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie ou Fondation Canadienne du rein (section Québec). Des formulaires seront disponibles sur le site. La direction a été confiée à la