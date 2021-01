Couvre-feu: les restos fin seuls en soirée

Avec la mise en place du couvre-feu, les restaurants deviendront grâce à leur service de livraison les seuls commerces à vendre de l’alcool au Québec après 19 h 30, et ce, dès samedi et jusqu’au 8 février.

• À lire aussi: Plateformes de livraison: les restaurateurs veulent payer moins

Entre 19 h 30 et 23 h, «nous allons être le seul endroit où les consommateurs pourront avoir une boisson alcoolisée fournie par un commerçant. C’est une opportunité pour nous», a concédé François Meunier, v.-p. aux affaires publiques à l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ).

Comme tous les commerces ou presque devront fermer leurs portes à 19 h 30, le service de livraison des restaurateurs sera donc le seul moyen de se procurer de l’alcool. Le ministère de l’Économie l’a confirmé au Journal.

Durant le couvre-feu, les pharmacies ne pourront vendre que des médicaments et des produits essentiels et les stations-service de la nourriture, de l’essence et des produits pour véhicules routiers.

La SAQ fermera, quant à elle, ses portes avant le couvre-feu.

De quoi réjouir Cédric Charron, chef propriétaire du restaurant Umami Ramen, à Montréal. «J’ai pratiquement doublé mon chiffre d’affaires depuis qu’on peut livrer de l’alcool», lance-t-il.

Et grâce à la plateforme CHK PLZ et au service de livraison Eva, deux entreprises d’ici, ce restaurateur, qui ne vend que des sakés et des vins d’importation privée, charge le même prix pour ses bouteilles, qu’on vienne les chercher ou qu’on se les fasse livrer.

Ce n’est que depuis le 12 décembre qu’une telle chose est possible, car auparavant, les restaurants devaient avoir leur propre service de livraison pour vendre de l’alcool aux portes des clients.

Après réflexion, le chef du Umami Ramen et son équipe ont pris la décision de rester ouvert jusqu’à 21 h pendant le couvre-feu. «On pensait arrêter à 19 h 30, 20 h, mais on va rester ouvert plus tard pour profiter de la livraison vis-à-vis de la SAQ fermée», dit-il.

Photo tirée du site internet

Jusqu’à 23 heures

Pour obtenir de l’alcool, les consommateurs doivent toutefois commander de la nourriture, comme le stipule la loi encadrant l’industrie. Elle mentionne aussi que la vente d’alcool pour la livraison est permise jusqu’à 23 h.

«On ne peut pas livrer de l’alcool avec un sac de chips. Il faut que ce soit un aliment préparé ou transformé», a précisé M. Meunier.

Du côté du Groupe Martin, propriétaire de 11 restaurants St-Hubert dans la grande région de Québec, le fait d’être la seule industrie à pouvoir offrir à tous les consommateurs de l’alcool s’inscrit du côté «des bonnes nouvelles», et ce, même si cela ne représente qu’une petite portion du chiffre d’affaires.

«Je pense que cela peut être effectivement une source de dépannage intéressante pour le consommateur et une source de vente additionnelle pour le restaurateur», a avancé le copropriétaire du groupe, Pierre Martin.

«Nous allons augmenter nos inventaires de vins et bières, et des offres de fin de soirée seront élaborées entre autres pour les matchs de hockey», a ajouté l’homme d’affaires.

La Cage – Brasserie sportive souhaite aussi profiter de cette opportunité qui permettra peut-être de faire travailler plus de gens.

► L’industrie hôtelière pourra également continuer d’offrir durant le couvre-feu un service de repas avec alcool aux personnes ayant loué une chambre.