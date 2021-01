COVID-19 : les Stars et les Blue Jackets touchés?

Les Stars de Dallas et les Blue Jackets de Columbus ont annulé des entraînements en raison de craintes reliées à la COVID-19, vendredi.

L’organisation texane est la première à avoir indiqué que ses joueurs ne s’entraîneraient pas comme prévu. C’est le quotidien «Dallas Morning News» qui a rapporté la nouvelle, précisant que les Stars ne pouvaient dire s’il y avait un lien avec le coronavirus en raison des lois de la Ligue nationale de hockey.

Le site sportif The Athletic a par la suite mentionné que l’entraînement avait bel et bien été annulé à cause de la COVID-19 et qu’aucun membre de l’équipe ne parlerait aux médias vendredi.

Chez les Jackets, plusieurs athlètes n’ont pu participer à la séance matinale «par abondance de précaution et en accord avec les protocoles de la LNH sur la COVID-19», a-t-on révélé sur Twitter.

L’équipe de Columbus a aussi annoncé que l’entraînement pour les joueurs du groupe 2, prévu en après-midi, avait été annulé.