COVID-19 dans la Capitale-Nationale: 25 000 personnes vaccinées avant la fin du mois

La Capitale-Nationale vaccinera plus que jamais dans les prochaines semaines, tant et si bien que plus de 25 000 personnes devraient avoir reçu leur première injection contre la COVID-19 avant la fin du mois.

Le CIUSSS a fait le point, vendredi matin, sur la campagne de vaccination sans précédent qui vise, dans un premier temps, à protéger les populations vulnérables et à préserver son réseau de la santé.

«Lundi soir, notre planification fait en sorte que nous n’aurons plus aucune dose au congélateur, alors on va être, vraiment, en mode réception des nouvelles doses, et la planification est faite pour que l’on puisse inoculer l’ensemble des doses à l’intérieur de 5 à 7 jours», a affirmé Patricia McKinnon, coordonnatrice régionale de la sécurité civile au CIUSSS.

L’opération qui visait à vacciner les employés de CHSLD est terminée et plus de 6000 travailleurs du CIUSSS ont déjà reçu leur première injection dans le bras.

La campagne s’est élargie depuis quelques jours pour rejoindre les travailleurs de la santé du milieu hospitalier et d’autres secteurs, comme des professionnels œuvrant dans des CLSC, les ambulanciers et même les pharmaciens.

Le CIUSSS croit pouvoir vacciner jusqu’à 15 000 travailleurs de la santé d’ici trois semaines.

Par ailleurs, on espère avoir vacciné tous les résidents de CHSLD du territoire, soit 4000 personnes, d’ici le 17 janvier.

Vendredi, des équipes mobiles étaient attendues dans les centres d’hébergement Saint-Jean-Eudes (Charlesbourg), Sainte-Monique (L’Ancienne-Lorette) et Saint-François (Limoilou).

Dimanche, on prévoit de vacciner toute la population en CHSLD qui réside dans la région de Portneuf.

De telle sorte que, avant la fin du mois, quelque 25 000 personnes, aussi bien des résidents de CHSLD que des intervenants de la santé, devraient avoir entamé leur immunisation dans la région de Québec.

