Des employés du Centre de convalescence du Concorde veulent rassurer

Reconnaissant que le modèle de l’hôpital dans un hôtel n’est pas «parfait», un groupe de 23 employés du Centre de convalescence (CDC) du Concorde sont sortis publiquement pour assurer que l’établissement permet de prodiguer des soins sécuritaires.

• À lire aussi: COVID-19: conditions pénibles au Centre de convalescence du Concorde

Mercredi dernier, Le Journal relayait les dénonciations du personnel soignant du Centre de convalescence consacré à la COVID-19 de la Grande Allée.

Des employés déployés dénonçaient des conditions qui les exposent à un haut risque de contamination, ainsi que la surcharge de travail qui plonge de nombreux patients dans des conditions inhumaines.

Dans une lettre remise vendredi par le CIUSSS au Journal, 23 employés, infirmières praticiennes spécialisées, pharmaciens et médecins, disent observer «des équipes dévouées et des patients bien traités malgré le contexte très particulier».

Des répercussions, selon eux

Les signataires de la lettre craignent des répercussions négatives sur les familles des patients séjournant au Centre de convalescence. Selon eux, les familles pourraient s’inquiéter «inutilement» des soins prodigués.

«Nous regrettons aussi l’impact éventuel sur la charge de travail et le moral du personnel qui y travaille déjà d’arrache-pied», peut-on aussi lire dans la lettre.

S’adapter constamment

Les employés dévoilent faire face à une multitude d’enjeux auxquels le personnel s’adapte continuellement.

Parmi les enjeux, la lettre mentionne l’arrivée constante de nouveau personnel en renfort, l’admission simultanée de plusieurs usagers à la suite d’une éclosion, les émotions vécues lors des décès causés par la COVID-19.

«Depuis le début, la sécurité et la qualité de nos soins sont au cœur de nos priorités. Aujourd’hui, nous affirmons notre confiance envers le modèle du Centre de convalescence [...] et saluons le travail de tous et la collaboration des équipes», mentionnent les signataires.

Le Centre de convalescence de la Grande Allée a été ouvert le 16 avril 2020 pour les personnes atteintes de la COVID-19 ou suspectées de l’être et qui ne sont pas en mesure de s’isoler dans leur milieu de vie.

Le Centre a repris ses activités en octobre dernier, avec l’arrivée de la deuxième vague.