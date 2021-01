[EN DIRECT VENDREDI 8 JANVIER] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

PLANÉTAIRE

Cas: 88 140 964

Décès: 1 900 380

CANADA

Cas: 635 134, 220 518 au Québec

Décès: 16 579, 8562 au Québec

Toutes les nouvelles du vendredi 8 janvier 2021

6h14 | Le vaccin BioNTech/Pfizer peut neutraliser les variants britannique et sud-africain

AFP

6h07 | La Suède, qui a mené une stratégie moins stricte qu’ailleurs contre la Covid-19, a voté vendredi à une large majorité une loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l’épidémie.

6h | EN 5 MINUTES : Le monde se reconfine

5h02 | La Chine a placé en quarantaine deux villes situées au sud de Pékin dans l’espoir d’endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois dans le pays où le nouveau coronavirus est apparu il y a un an.

AFP

4h20 | La campagne de vaccination contre le coronavirus au Japon, pas attendue avant plusieurs semaines, risque d’être encore ralentie par une méfiance de longue date de la population nippone à l’égard des vaccins, préviennent des experts.

Photo REUTERS

0h | Fermeture prolongée des écoles: le premier bulletin scolaire reporté pour une deuxième fois

Photo d'archives

