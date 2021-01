Fini le sucre raffiné, vive les dattes!

Madame Labriski, c’est Mériane Labrie, cette auteure et entrepreneure dont tout le monde parle, qui veut nous aider à diminuer notre (sur)consommation de sucre raffiné. Une fois par mois, elle signera dans Zeste une recette sans sucre raffiné.

Les dattes sont le fruit séché au goût le plus neutre. Elles offrent un sucre naturel riche en fibres qui permet de nous soutenir longtemps et qui fait toute la différence. C’est presque de la magie tellement c’est bon ! Pourquoi continuer de cuisiner comme dans les années 1950 avec plein de sucre raffiné ?

Comment faire de la purée de dattes!

Ingrédients

3 tasses de dattes séchées dénoyautées

1 2/3 tasse d’eau

Préparation

Dans une casserole, sur la cuisinière, à feu moyen, chauffer les dattes et l’eau pendant 8 minutes. Mélanger et réserver.

Passer le tout au pied-mélangeur (ziiiiiii!, ziiiiiii!) jusqu’à l’obtention d’une texture de style yogourt grec.

C’est tout.

Psst ! On peut aussi faire la purée en chauffant les dattes et l’eau 4 minutes au micro-ondes.

Matchaaaalatté !

Le matcha latté de vos rêves. (Pour vrai !)

Portion : 1 tasse

Ingrédients

2 c. à soupe de purée de dattes

2 c. à thé de matcha (poudre de thé vert)*

250 ml de boisson végétale ou de lait chaud

Préparation

Mettre tous les ingrédients au mélangeur ou au pied-mélangeur. Ziiin ! Ziiin !

Déguster.

Oh que c’est bon ! Oh que c’est réconfortant !

NOTE : On peut aussi remplacer le matcha par du cacao.

La cannebergerie

Carré aux canneberges et amandes

Portion : 1 moule carré | Four : 350 °F | Cuisson : 35 min

Ingrédients

1⁄2 tasse de purée de dattes

1 tasse de lait ou de boisson végétale

1⁄4 de tasse de graines de chia

1 c. à soupe d’essence d’amandes pure

1 c. à soupe de poudre à pâte

1⁄2 tasse de poudre d’amandes

1⁄2 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide sans gluten

1⁄2 tasse d’amandes effilées

1 tasse de canneberges séchées au jus de pommes

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Si vous cuisinez avec une balance, prenez soin de mettre cette dernière à zéro et de penser à la remettre à zéro entre chaque ingrédient versé. (Sinon, vous aurez à pratiquer votre calcul mental.) Hahaha !

Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients. C’est tout !

Recouvrir un moule à cuisson carré de papier parchemin ou d’un léger corps gras. Sinon tout va coller.

Cuire au four durant environ 35 minutes.

Laisser refroidir et couper ensuite en portions.

Ça commence bien la journée !

Conservation (dans un plat hermétique) :

Cinq jours sur le comptoir.

Une grosse semaine et demie au réfrigérateur.

Trois mois au congélateur.

Le pain-banane dominical

Pain aux bananes, dattes et graines de tournesol

Portion : 1 pain | Four : 350 °F | Cuisson : 45 à 50 min

Ingrédients

1⁄2 tasse de purée de dattes

3 bananes bien mûres écrasées à la fourchette

1 œuf

1⁄4 tasse de lait ou de boisson végétale

1 c. à soupe de poudre à pâte

2. c. à soupe de graines de lin moulues

1 1⁄2 tasse de farine sans gluten (ou d’avoine ou d’épeautre)

1⁄4 tasse de graines de tournesol

8 à 12 tasses de dattes dénoyautées

Préparation

Bien se laver les mains.

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Si vous n’utilisez pas un moule en silicone, mettre un léger corps gras ou une feuille de papier parchemin dans le moule, sinon tout va coller.

Dans un bol, bien mélanger les bananes, la purée de dattes, l’œuf et le lait ou la boisson végétale.

Incorporer la poudre à pâte et les graines de lin.

Ajouter les derniers ingrédients et bien mélanger.

Déposer la pâte dans le moule.

Si désiré, décorer d’une demie banane et de dattes,

Faire cuire 45 à 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en sorte sec.

Ça va sentir le bonheur aux bananes dans votre maison.

Conservation (dans un plat hermétique) :

Une semaine dans un plat hermétique au frigo.

Oui, il se congèle très bien.

Les tartinades à la folie

Sans sucre et sans huile ajoutés

Portion : Environ 1 tasse | Four : 350 °F | Cuisson : 15 min

Ingrédients

Noisella

Noisettes et cacao :

1 tasse de noisettes non salées

1⁄2 tasse de purée de dattes

1⁄4 tasse de cacao

Caramellosel

Noix de cajou et caramel :

1 tasse de noix de cajou crues

1⁄2 tasse de purée de dattes

1⁄2 à 1 c. à soupe d’essence de caramel artificiel

1/8 c. à thé de fleur de sel (facultatif)

1 c. à soupe d’eau (si on désire une texture plus lisse)

CaféCrounche

Amandes et café :

1 tasse d’amandes nature non salées

1⁄2 tasse de purée de dattes

3. c à soupe d’expresso court ou 1 1⁄2 c. à soupe de café en poudre (instantané)

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Mettre les noix sur une plaque de cuisson et les faire griller au four 15 minutes.

Si désiré, les frotter pour enlever la peau.

Les passer au robot culinaire ou au mini-hachoir pour les transformer en poudre.

Mettre tous les ingrédients dans un bol et mélanger.

Pour une texture plus lisse, ajouter un peu d’eau et passer au pied-mélangeur.

Oh que c’est bon ! Saurez-vous y résister ?

Conservation (dans un plat hermétique) :

Deux semaines dans le frigo dans un plat hermétique.

Trois mois dans le congélateur.

La Boula Datta

Boule de carré aux dattes

Une boule d’énergie 100 % santé

Portions : 24 | Four : 350 °F | Cuisson : 12 min

Ingrédients

3⁄4 tasse de purée de dattes

1 œuf

1 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide

1⁄4 tasse de graines de chia

1 tasse de millet soufflé ou de quinoa soufflé

1⁄2 tasse de pacanes, en morceaux

1⁄2 à 1 tasse de dattes dénoyautées, en morceaux

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Dans un bol, mettre tous les ingrédients et bien mélanger.

Couvrir une plaque de papier parchemin ou d’un tapis de silicone, sinon tout va coller.

Déposer la pâte à la cuillère pour créer de belles Labriskis.

Cuire au four 12 minutes. Profiter de l’odeur alléchante et laisser refroidir sur une grille avant de vous régaler.

La juteuse

Barre tendre remplie de fruits

Vous êtes dans le jus à la rentrée ? Avec la juteuse, vous allez voir comme c’est facile de gagner du temps : elle est tellement facile à faire !

Portions : 12 | Four : 350 °F | Cuisson : 20 min

Ingrédients

1⁄2 tasse de purée de dattes

1 œuf

1⁄2 c. à thé de gingembre moulu (ou plus, au goût)

1⁄4 tasse de graines de chia noires

1⁄2 tasse de gros flocons d’avoine

1⁄4 tasse de la farine de votre choix (quinoa, avoine, épeautre, kamut, blé... : ce que vous avez)*

1⁄2 tasse de raisins secs

1⁄2 tasse de raisins secs dorés

1⁄2 tasse de canneberges séchées (et/ou de cerises séchées)

Préparation

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).

Mettre dans un bol l’œuf, la purée de dattes et bien mélanger. Ou encore, mettre tous (comme dans TOUS, TOUS, TOUS) les ingrédients dans le bol et bien mélanger.

Si on n’a mélangé que l’œuf et la purée de dattes, on incorpore les autres ingrédients et on mélange.

Bien mélanger. Hahaha !

Une fois qu’on a un beau mélange, on sort notre tapis de silicone et on le met sur la plaque à galettes qui deviendra, pour aujourd’hui, notre plaque à barres Labriski. Vous n’avez pas de tapis de silicone ? C’est pas grave, mettez du papier parchemin ou encore, un léger corps gras. (À noter que si vous ne mettez rien : tout va coller. NONNNNNNN ! On ne veut pas ça !)

Étendre notre pâte sur la plaque. Il est important de s’assurer de bien compresser la pâte afin d’optimiser nos chances d’avoir de belles barres qui se tiennent.

Envoyer le tout au four pendant 20 minutes.

Attendre que notre grosse barre soit bien refroidie avant de la couper en 12 barres pour les collations. TADAMSKI !

Conservation (dans un plat hermétique) :

Deux jours sur le comptoir.

Une grosse semaine et demie au réfrigérateur.

Trois mois au congélateur.

Bouillon de poulet pour l’âme

Un muffin de rêve pour manger avec une soupe. Le nec plus ultra qui accompagne notre lunch du midi. Amen !

Portions : 12 muffins | Four : 350 °F | Cuisson : 30 min

Ingrédients

1⁄4 tasse de purée de dattes

2 œufs

1⁄2 tasse de bouillon de poulet, réduit en sel

1 c. à soupe de poudre à pâte

4 c. à thé de concentré de bouillon de poulet, réduit en sel

1⁄2 c. à thé de thym séché

2 pincées de poivre

2 c. à soupe de graines de chanvre décortiquées

1 2/3 tasse (1⁄2 tasse à sec) de quinoa cuit et refroidi

1 tasse de farine sans gluten (ou de blé entier)

Préparation

Préparer le quinoa selon les indications sur le sachet.

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F)

Mettre les caissettes de papier-parchemin ou de silicone dans le moule à muffins sinon tout va coller.

Dans un bol, mélanger la purée de dattes, les œufs et le bouillon de poulet liquide.

Incorporer la poudre à pâte, le concentré de bouillon de poulet (en poudre), le thym, le poivre et le chia.

Ajouter tous les autres ingrédients

Déposer la pâte dans les moules.

Faire cuire 30 minutes au four à 350 °F.

Ce muffin fait du bien, c’est pour ça qu’il porte bien son nom. À cuisiner, encore et encore.

La Duchocolàlà

Chocolat à la folie

Portions : 12 galettes de 60 g | Four : 350 °F | Cuisson : 15 min

Ingrédients

PREMIÈRE SECTION

1⁄2 tasse de purée de dattes

1⁄2 tasse de compote de pommes non sucrée

1⁄4 tasse de boisson végétale (ou lait)

1 c. à thé d’extrait de vanille pur

1 c. à soupe de poudre à pâte

1 c. à soupe de vinaigre

Une pincée de sel

DEUXIÈME SECTION

3⁄4 tasse de farine sans gluten, de blé, d’épeautre ou autre

1⁄2 tasse de poudre de cacao

2 c. à soupe de graines de chia

1⁄2 tasse de pépites de chocolat noir

Préparation