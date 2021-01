L’ère trumpienne est loin d’être terminée

Une tentative de coup d’État, à Washington, au Capitole, en plein jour, et menée par des milliers d’émeutiers américains délirants ? Jusqu’à mercredi, le 6 janvier 2021, personne n’y aurait cru.

Surpris ? Il ne fallait pourtant pas l’être. Depuis son atterrissage en politique et sa victoire à la présidentielle de 2016, Donald Trump nourrit volontairement ce qu’il y a de plus laid jusque dans les soubassements les plus sombres de la société américaine.

Bien avant l’insurrection et le jour même aussi, Trump avait encouragé ses disciples à se mobiliser contre la victoire de Joe Biden et du Parti démocrate. Cette violence, plusieurs l’avaient donc prédite. Or, les forces policières et la garde nationale étaient absentes.

Surpris ? Là non plus. Contrairement aux manifs du mouvement Black Lives Matter, pendant des heures, au Capitole, une foule blanche mur à mur d’enragés trumpiens a eu droit à la plus parfaite impunité. À l’intérieur des murs, on a même vu des policiers blancs se faire prendre en selfie avec des émeutiers.

Le réveil du suprémacisme blanc est en effet un des multiples héritages toxiques de ce président narcissique, mégalomane, mythomane, misogyne et profondément raciste.

Si des milliers d’émeutiers afro-américains avaient tenté d’entrer au Capitole, la police aurait probablement fait couler des rivières de sang dans les rues de Washington.

Disciples

Depuis des années, grâce aux médias dits sociaux, les nombreux disciples de Trump, dont le mouvement complotiste QAnon, étendent leurs tentacules bien au-delà des frontières américaines.

Tout et rien les alimentent. Y compris la pandémie. Le mouvement antimasque, entre autres, y puise sa véritable source.

La vérité est que Donald Trump et la tentative de coup d’État au Capitole sont l’aboutissement brutal d’une longue dégénérescence en politique américaine. Le déclin de l’Empire américain n’est plus un cliché.

Le canari dans la mine est la radicalisation continue du Parti républicain depuis l’apparition en 2008 dans ses rangs du Tea Party Movement – un ramassis de libertariens déterminés à faire basculer les républicains vers l’extrême droit. Mission accomplie.

Donald Trump en est l’enfant bâtard. Face à sa défaite, l’insurrection du 6 janvier en est la suite logique. L’Histoire nous l’enseigne. Aucune démocratie n’est à l’abri de l’élection à sa tête d’un potentat fou furieux.

Extrême droite agissante

Bien sûr, la démocratie américaine survivra à Trump et à l’insurrection de mercredi. Mais parce que Trump est le produit d’une extrême droite agissante bien réelle – et qu’elle compte des millions de supporteurs actifs pour qui Donald Trump est le messie –, l’ère trumpienne, elle, est loin d’être terminée.

Devant l’émeute, les mêmes républicains qui l’ont porté aux nues le renient aujourd’hui. Trop peu, trop tard. Le dommage est amplement fait.

En réaction, le président élu, Joe Biden, disait que la tentative d’insurrection ne reflétait aucunement ce dont sont faits les États-Unis comme nation démocratique. Malheureusement, il se trompe et le sait sûrement.

Le trumpisme, aussi haineux et violent soit-il, jouit encore d’assises solides au sein d’une part substantielle de l’électorat. Le plus inquiétant est là.

Mercredi, Joe Biden insistait sur l’urgence de « restaurer » la démocratie américaine. Là-dessus, il a bien raison. Laissée en lambeaux, sa restauration s’annonce titanesque et longue.