Ottawa presse les provinces de respecter les consignes des fabricants de vaccins

Le gouvernement fédéral presse les provinces de respecter les consignes des fabricants de vaccins en administrant une seconde dose dans les temps prescrits, sinon le Canada risque de ne pas pouvoir accélérer le rythme de livraison des précieuses fioles.

«Nous devons pouvoir montrer aux fabricants de vaccins que les provinces et territoires suivent les instructions, que la seconde dose est administrée dans un délai précis», a déclaré aujourd’hui Anita Anand, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Elle réagissait à la volonté de certaines juridictions de retarder l’administration d’une seconde dose de vaccin Moderna et Pfizer contre la COVID-19, afin de pouvoir administrer une première injection à plus de gens.

Les deux fabricants recommandent que leurs vaccins soient administrés en deux doses injectées à trois ou quatre semaines d’intervalle.

Mais devant l’approvisionnement lent, plusieurs pays, dont l’Angleterre, prévoient de retarder la seconde injection. C’est aussi ce que recommandent plusieurs scientifiques, dont le Dr Gary Kobinger, du Département de microbiologie-infectiologie et d’immunologie de l’Université Laval.

Or, la ministre Anand a prévenu que procéder ainsi pourrait compromettre la capacité du gouvernement fédéral à convaincre les compagnies d’accroître et d’accélérer leurs livraisons au pays.

«Nos arguments pour faire accélérer les livraisons sont plus forts si on peut démontrer aux fournisseurs de vaccins que les provinces et territoires canadiens suivent les instructions», a-t-elle insisté.

Trop peu de données

En début de semaine, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de santé publique du Canada, n’a pas rejeté l’idée de retarder la seconde injection, celle qui sert à renforcer l’immunité. Elle a indiqué qu’il y a, pour le moment, trop peu de données pour se prononcer clairement sur l’impact d’espacer les deux injections au-delà du temps prescrit par les fabricants.

Aujourd’hui, sa collègue, la Dre Supriya Sharma, conseillère médicale en chef de Santé Canada, a expliqué que, d’après les données des essais cliniques fournis par Pfizer, une seule dose de son vaccin n’est efficace qu’à 52% pour protéger contre la COVID-19.

Tant Moderna que Pfizer ont indiqué ne pas être en mesure de garantir l’efficacité de leur vaccin si le délai d’injection entre les deux doses n’est pas respecté.

Au Québec

À Québec, l'opposition est inquiète de la décision du ministre Christian Dubé, qui a repoussé au mois de mars l'injection de la deuxième dose du vaccin aux clientèles vulnérables.

«Ces déclarations sont préoccupantes. Elles démontrent que la stratégie du gouvernement du Québec est improvisée et qu’elle n’est pas faite en partenariat avec le gouvernement fédéral qui s’assure de l’approvisionnement des vaccins. Le gouvernement Legault doit mettre de côté ses chicanes avec Ottawa et clarifier la situation au plus vite», a réagi la députée libérale Marie Montpetit.