Entre le 27 novembre et le 4 janvier, des barrages routiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont mené à près de 500 arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Ils ont été plus d’une cinquantaine à recevoir un constat d’infraction pour le non-respect de la condition alcoolémie zéro lors de l’opération annuelle Alcool-Drogues de la SQ.

Finalement, plus de 700 conducteurs ont dû fournir un échantillon d’haleine, et plus d’une centaine se sont soumis à des épreuves de coordination de mouvements.

L’opération Alcool-Drogues se fait en coopération avec l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).