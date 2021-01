Que nous réserve 2021?

Québec 2021 Perspectives économiques et politiques, l’incontournable activité de début d’année initiée par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, coprésentée avec Québec International, se déroulera sur vos écrans le 14 janvier, de 12h à 13h30. À cette occasion, des experts y partageront leurs analyses des tendances et enjeux qui se dessinent pour la région. Il s’agit des panélistes Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef chez BDC, Mario Dumont, animateur à LCN et chronique au Journal de Québec et au Journal de Montréal, Jean-Pierre Lessard, associé chez Aviseo Conseil inc., ainsi que Catherine Privé, présidente et chef de la direction de Alia Conseil et associée, qui feront part de leurs prévisions. Les impacts de la pandémie, la relance économique, des modèles d’affaires et différents projets de développement de la région de Québec compteront parmi les thèmes abordés, lors de cette rencontre animée par le chef d’antenne de TVA Nouvelles Pierre Jobin, avec la participation de Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe de l’information au Journal de Québec. Pour vous inscrire: cciquebec.ca