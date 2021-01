Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 9 janvier:

«Format familial»

Que signifie véritablement bâtir une deuxième famille alors qu’on est âgé de 50 ans et plus? Devant Sébastien Diaz, un père de 53 ans répond à cette question. L’humoriste Rosalie Vaillancourt s’emporte contre la biologie humaine et on apprend comment éviter les longues «crises de bacon» de son enfant.

Samedi, 15 h 30, Télé-Québec.

«Accident, suicide ou meurtre?»

Derrière chaque mort troublante se cache une vérité. C’est le cas pour celle de Betty Schirmer, décédée sur la route en 2008. Fait important: la première femme de son mari a elle aussi été emportée par un accident. Le moment est venu de percer le mystère.

Samedi, 17 h, MOI ET CIE.

«Whisper 3: la chevauchée sauvage»

Long métrage familial proposant la communion entre une jeune fille et son cheval. Afin de permettre à Whisper de renouer avec ses racines, Mika s’installe sur son dos et part explorer le monde jusqu’en Andalousie. Les fidèles complices y découvrent un mode de vie à l’état sauvage.

Samedi, 19 h, Yoopa.

«Les plus grands magiciens du monde»

Les meilleurs illusionnistes ont aussi droit à de hautes distinctions: elles s’appellent les Mandrakes d’or. C’est durant la 30e édition du gala qui leur est consacré qu’ils pourront mettre la main sur des Oscars de la magie. Parmi les invités: le célèbre David Copperfield.

Samedi, 20 h, TV5.

«Tadoussac»

Ce drame québécois s’articule autour de Chloé, 18 ans, dont le désir de retrouver sa mère biologique est si fort qu’elle part seule et sur le pouce, sans avertir ses proches, à Tadoussac. Sur place, elle fait des rencontres marquantes. Camille Mongeau, Isabelle Blais et Juliette Gosselin sont de la distribution.

Samedi, 20 h, Unis TV.

«Les dix de 2020»

Présentée par Isabelle Racicot, cette émission spéciale de 90 minutes braque ses projecteurs sur les dix personnes marquantes l’année qui vient de s’écouler. Parmi elles, la regrettée Atikamekw Joyce Echaquan, le réalisateur de «District 31» Luc Dionne et la vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland.

Samedi, 20 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Blonde atomique»

En pleine guerre froide, l’agente du MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) se voit confier une délicate et capitale mission à Berlin: enquêter sur le meurtre d’un confrère et retrouver une liste d’agents d’infiltration. Film mêlant action et suspense pouvant aussi compter sur le jeu de James McAvoy.

Samedi, 20 h 50, TVA.