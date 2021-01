Respect des consignes: Jean Boulet promet de sortir le fouet

Si les chantiers de construction et les usines peuvent rester ouverts malgré la série de nouvelles mesures annoncées par Québec, le ministre du Travail Jean Boulet assure que les amendes pour non-respect des consignes seront plus fréquentes.

« Les inspecteurs vont donner plus d’amendes. Dès la deuxième visite, ce sera directement un constat d’infraction, à moins de circonstances exceptionnelles », a déclaré Jean Boulet au Journal, hier.

Depuis le début de la pandémie, en mars dernier, seuls 41 constats d’infraction ont été signifiés par les quelque 300 inspecteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La fourchette des amendes varie entre 1752 $ et 3502 $, et elles peuvent atteindre 14 006 $ en cas de récidive.

Le nombre d’interventions, soit de visites des inspecteurs, a été de plus de 16 000 et le nombre d’avis de correction, soit de demandes de se mettre aux normes, a été de plus de 22 000.

« Une intervention peut donner lieu à plus d’un avis de correction et aussi aucun », explique-t-on.

Le ministre Boulet est toujours d’avis qu’il faut faire confiance au jugement et à la bonne foi des employeurs, à qui Québec demande maintenant de réduire les opérations au minimum pour éviter la catastrophe.

« Je suis confiant que les deux secteurs [manufacturier et construction] vont répondre à l’appel », dit-il.

Pas de fermetures

Le maintien des opérations dans les usines et les chantiers de construction du Québec en a surpris plus d’un, alors que de nombreux scénarios évoquaient la possibilité d’une deuxième « pause » pour l’économie du Québec.

« On a voulu protéger la chaîne d’approvisionnement », explique le ministre, qui ajoute que les préjudices ont été importants lors de la première vague.

Les impacts des fermetures du printemps ont été pris en compte lors des décisions qui ont mené à l’annonce de mercredi, a-t-il indiqué.