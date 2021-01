Se couper du monde, est-ce la solution pour ne pas souffrir?

Je ne sais pas pourquoi je vous écris, car je n’ai pas envie de recevoir de conseils de quiconque. Mais comme l’autre jour vous avez incité un homme abandonné comme je le fus à reprendre sa juste place dans la vie de ses enfants, j’ai pensé que vous seriez peut-être sensible à mon cas.

Il y aura bientôt un an, alors que nous rentrions d’un voyage en Floride qui s’était plus ou moins bien passé, ma femme m’a annoncé qu’elle partait vivre avec un autre homme. De façon plus ou moins claire, elle m’a fait savoir qu’elle avait toujours trouvé la vie plate en ma compagnie. Quand ta femme te dit ça devant ton fils de 10 ans, ça fesse dans le dash et c’est dur pour l’orgueil.

Dans le règlement de divorce, je pouvais avoir mon fils deux fins de semaine par mois. Mais je me suis vite rendu compte qu’il venait de reculons parce qu’il me trouvait plate à fréquenter, comparativement au nouveau chum de sa mère. Ce commentaire lui est sorti de la bouche un soir où j’avais peut-être un peu trop bu et où je n’avais pas une grande envie de parler.

Au bout de six mois, quand je lui ai demandé si ça le dérangerait qu’on laisse tomber ses visites chez moi, il m’a répondu non. Alors on a arrêté ça là. À part ma mère que je vois de temps en temps et qui ne rate pas une occasion de me dire que je bois trop les fins de semaine, je ne vois plus personne. Comme tous nos amis ont pris le bord de mon ex d’après ce que j’en ai su et que de mon bord je n’avais plus d’amis depuis longtemps parce que je me consacrais entièrement à ma femme et à mon garçon, ben je ne fréquente plus personne.

Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Mon fils me manque parfois, mais comme il ne donne jamais de nouvelles, je ne lui en donne pas non plus. Je continue à bien fonctionner au travail et c’est ce qui compte. Pas besoin de vous dire qu’aucune femme ne risque de trouver le moyen d’entrer dans ma vie. La vie de couple, c’est fini pour moi !

Un gars qui voit la vie en noir

Je vous signale tout d’abord, même si vous ne souhaitez recevoir aucun conseil, que la consommation de substances, alcooliques ou autres, n’a jamais aidé personne à retomber sur ses pattes après avoir vécu un drame. C’est même le contraire qui se produit puisque ça voile son esprit au point qu’il ne peut plus rien distinguer de clair dans son horizon.

La violence de cette séparation et les malheureuses paroles de votre femme à votre endroit vous ont pour ainsi dire scié les jambes en même temps que figé le cœur et le cerveau, et l’alcool a fait le reste du travail de démolition de votre « moi ». Un « moi » qu’il importe de faire revivre au plus vite. Je vous recommande une consultation médicale pour évaluer votre état moral, car vous me semblez en dépression. S’il vous reste la moindre dose de respect de vous-même, faites ce que je vous recommande.