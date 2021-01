Trump, ce malade qui a gouverné les États-Unis

Souvenons-nous du début de la carrière politique de Donald Trump. Les beaux esprits, ce qui inclut les milieux médiatiques et culturels, se moquaient de cet homme physiquement étrange à cause en particulier de sa chevelure orangée recréée par des coiffeurs psychédéliques.

Plusieurs observateurs croyaient que le « bouffon » serait inévitablement écarté du pouvoir. Or l’homme a laissé les fabricants de fake news rire de lui. Cet énergumène niait déjà le soir ce qu’il avait dit le matin même. Il ne s’excusait pas de s’être vanté d’avoir séduit des femmes en leur mettant la main entre les cuisses. Et il annonçait le retour de la grandeur américaine, en pensant, on le suppose maintenant, à la période de l’esclavagisme et à la suprématie blanche.

Donald Trump, l’imposteur, a roulé dans la farine l’establishment républicain en kidnappant pour son ambition délirante ce vieux parti qui fut, ne l’oublions pas, celui d’Abraham Lincoln. Celui-ci a aboli l’esclavage et il a payé de sa vie en étant assassiné par un sympathisant des États confédérés. Retour cynique de l’Histoire. Certains des plus violents supporters du président ont défilé mercredi dans le Capitole, qu’ils ont envahi tout en brandissant à bout de bras le drapeau confédéré.

Stupéfaction

Nombre de chefs d’État qui ont rencontré le président Trump ont été discrets sur l’impression stupéfiante qu’il a eue sur eux. Et que dire de ses rencontres avec le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, son « ami », et son engouement démesuré pour Vladimir Poutine, le brillant autocrate russe, qui a su le manipuler jusqu’au chantage avec une méthode perfectionnée lorsqu’il dirigeait le KGB, les services secrets de son pays ?

Durant son mandat à la Maison Blanche, Trump a violé toutes les règles de la bienséance. Son comportement obscène, grossier et menaçant a été imposé à ses collaborateurs, pour qui il n’avait que mépris, comme pour les médias qu’il a soumis à ses délires successifs.

Trump a pris dans ses filets des illuminés et des milliardaires qui ont augmenté grâce à sa politique leur fortune déjà colossale contre des centaines de millions pour sa propre caisse électorale sans fond.

Supercherie

Sa plus grande supercherie a été de réussir à attirer un électorat pauvre, frustré, mal-aimé vivant en marge de la puissance américaine. Autrement dit, Trump est un génie, maléfique, certes, mais qui s’est attaché à la manière d’un gourou ou d’un chef de secte bien des adeptes devenus des disciples sans foi ni loi comme lui.

Les derniers jours de son mandat, qui finit le 20 janvier, sont imprévisibles. Donald Trump a réussi malgré les failles profondes de sa personnalité à se hisser au sommet du pouvoir. Cela démontre que même la plus grande et vieille démocratie du monde moderne est incapable d’échapper à un être dont la perturbation mentale l’amène à nier le réel.

Il a dynamité la vérité et a livré son pays à la merci de certaines dictatures, dont la Chine, qui se réjouissent depuis mercredi des images insoutenables, apeurantes et d’une tristesse sans nom, où l’on voit des marionnettes irrationnelles répondre aux injonctions de Trump, ce fou à la folie contagieuse, qui a déchiré son pays, le laissant honteux et traumatisé.