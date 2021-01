Un duel canadien à l’avantage du Thunder

Les Canadiens Shai Gilgeous-Alexander et R.J. Barrett se sont illustrés pour leur équipe respective, vendredi, mais c’est le premier qui a eu le dessus dans un gain de 101 à 89 du Thunder d’Oklahoma City contre les Knicks, à New York.

«SGA» a terminé le match avec une récolte de 25 points, en plus d’ajouter 10 rebonds et sept passes décisives. Pour sa part, dans une cause perdante, Barrett a enfilé sept de ses 21 tentatives de tir, en plus de réussir quatre de ses sept lancers francs, pour un total de 19 points.

Pour sa part, le Québécois Luguentz Dort a seulement marqué cinq points, mais il a aussi récupéré huit rebonds.

LaMelo gagne le duel des Ball

En Nouvelle-Orléans, les frères LaMelo et Lonzo Ball s’affrontaient pour la première fois de leur carrière et le premier duel est allé au frère cadet, qui a aidé les Hornets de Charlotte à gagner au compte de 118 à 110 contre les Pelicans.

LaMelo a pratiquement réussi un triple-double, lui qui a inscrit 12 points, en plus d’obtenir 10 rebonds et neuf passes décisives. Son frangin a été plutôt discret, en accumulant cinq points, deux rebonds et trois passes décisives.

C’est Gordon Hayward qui a été le plus productif pour les Hornets avec une récolte de 26 points. Du côté des Pelicans, Zion Williamson a réussi un effort de 26 points.

Beal s’illustre, mais les Wizards perdent encore

À Boston, l’une des deux vedettes des Wizards de Washington, Bradley Beal, s’est une fois de plus illustrée dans une cause perdante, alors que les siens se sont inclinés 116 à 107 contre les Celtics.

Beal a réussi 16 de ses 29 tirs, en plus de caler l’ensemble de ses cinq lancers francs pour un total de 41 points. Ses coéquipiers et lui sont toutefois arrivés à court, alors qu’aucun autre joueur n’a été en mesure d’inscrire plus de 20 points.

Dans le camp victorieux, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont assuré la réplique avec des performances respectives de 32 et 27 points.