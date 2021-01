WestJet: 1000 employés touchés par des mises à pied temporaires ou des heures réduites

Le transporteur aérien WestJet va mettre à pied temporairement ou réduire les heures de 1000 de ses employés après avoir décidé de diminuer ses vols en février et en mars sur plusieurs de ses liaisons.

• À lire aussi: WestJet souhaite reprendre ses vols avec les 737 MAX de Boeing

Dans un communiqué, l’entreprise de l’Ouest canadien a indiqué vendredi qu’elle n’a pas le choix de prendre ces décisions difficiles en raison d’une «demande variable» et de «l'instabilité» qui «continuent de peser sur elle en raison des restrictions et avis concernant les déplacements émis par le gouvernement fédéral».

Pour ce faire, WestJet va notamment procéder à une combinaison de mises à pied temporaires, de congés non payés ou d’heures réduites. Un gel des embauches sera aussi décrété.

Environ 30 % des vols prévus en février et en mars seront ainsi annulés, ce qui équivaut, selon WestJet, a une baisse de 80 % d’une année à l’autre. Pour les vols internationaux, la baisse par rapport à l’an dernier atteindra 93 %, soit cinq vols quotidiens contre 100 en temps normal. Quelque 160 vols domestiques vont en fin de compte être supprimés du calendrier.

Onze liaisons sont suspendues, touchant l’Ouest canadien, ainsi que 13 destinations internationales ou de transfert.

«Immédiatement après l'annonce faite par le gouvernement fédéral le 31 décembre au sujet des tests à l'arrivée, et avec le maintien de la quarantaine de 14 jours, nous avons constaté une réduction importante des nouvelles réservations et un nombre d'annulations sans précédent», a dit Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet.

«L'industrie du voyage et ses clients sont encore une fois victimes d'une politique gouvernementale qui manque de cohérence et de constance, a-t-il ajouté. Au cours des 10 derniers mois, nous avons préconisé un régime coordonné de tests de dépistage en sol canadien. Mais cette nouvelle mesure précipitée entraîne du stress et de la confusion inutiles auprès des voyageurs canadiens et pourrait rendre les déplacements inabordables, impossibles et inaccessibles pour les Canadiens au cours des prochaines années.»

«Malheureusement, cette nouvelle politique ne nous laisse d'autre choix que de mettre de nouveau à pied un grand nombre de nos employés, tout en réduisant la rémunération de ceux qui restent, a dit M. Sims. Il s'agit d'un résultat cruel pour notre personnel loyal et dévoué qui a travaillé avec diligence pour lutter contre la pandémie.»