PARÉ, Jeannette Drouin



Nous aurions voulu qu'elle soit éternelle ... Elle le sera dans nos cœurs ...Notre mère, madame Jeannette Drouin, nous a quittés le mercredi 6 janvier 2021 à l'âge de 98 ans et 7 mois. Elle demeurait à l'unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon. Elle a eu une belle et longue vie qu'elle a partagée avec son époux Albert Paré (décédé en 2008) et ses enfants: Carol, Yolande (René Laliberté), Arlette (feu Jean-Paul Giroux), Serge (Mae Ann Petersen), Diane (Marian Moravek), Rudel (Jocelyne Houde), Jean-Yves (décédé en 2013) et Joël (Martine Blanchard). Elle était très fière de ses dix petits-enfants: Johanne, Christian, Chantal, Sylvie, Isabelle, Frederic, Steeve, Samuel, Jean-François et Sébastien. Elle dit également au revoir à ses arrière-petits-enfants et à son arrière- arrière-petit-fils. Fille de dame Auxilia Leblond et de monsieur Ludger Drouin, elle était l'aînée d'une famille de six enfants tous décédés: Lorenza (Lucien Morency), Fernando (Émilienne Giguère, Marguerite Lebel), Colette (Ovila Grenier), Ange-Aimé (Denise Boivin) et Sylva. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Mme Marie-Ange Paré (feu Paul-Émile Paré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous adressons de chaleureux remerciements à son médecin Dre Stéphanie Drouin et à tout le personnel soignant qui lui a permis de vivre en douceur ses derniers moments.La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Thomas de Villeneuve. Pour ceux qui le désirent, vos témoignages de sympathie pourront se faire via le site web ou par la poste à l'adresse de la maison funéraire.