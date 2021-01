12 jeux attendus en 2021

Action, aventure, horreur, sports, jeux de rôle... Les sorties étant à nouveau on ne peut plus incertaines en raison de la pandémie, les joueurs auront de quoi s’occuper bien sagement à la maison cette année. Voici 12 sorties qui garderont les gamers scotchés à leurs écrans au cours des prochains mois.

Hitman 3

Date de sortie : 20 janvier

Plus que quelques jours avant qu’Agent 47 ne reprenne du service. Cette fois-ci, il devra parcourir le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Émirats arabes unis et la Chine afin de mettre un terme à la populaire trilogie amorcée en 2016. En prime, les joueurs possédant les deux chapitres précédents pourront y importer chacun des niveaux pour créer non seulement une expérience enrichie, mais également un monde encore plus vaste à explorer.

► Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC

Back 4 Blood

Date de sortie : 22 juin

On nous promet une toute nouvelle franchise, mais il est clair que les adeptes de Left 4 Dead se retrouveront en terrain bien connu avec Back 4 Blood, nouvelle offrande des studios Turtle Rock. Monde post-apocalyptique, hordes de zombies, armes puissantes et variées... Bref, on sait à quoi s’attendre. Et on a déjà hâte.

► Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Date de sortie : 12 février

Mario, Luigi, Peach et compagnie font le saut de la Wii U vers la Switch avec ce nouveau portage de Super Mario 3D World, aventure où ils doivent sauver la princesse Libelle des griffes de l’infâme Bowser. En plus de nouvelles habiletés – dont les ultra-mignons habits de chat ! –, Nintendo promet le mode bonus Bowser’s Fury, dont les détails demeurent encore secrets.

► Plateformes : Nintendo Switch

Hogwarts Legacy

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

Vous avez toujours rêvé de fréquenter Poudlard ? C’est votre chance. La célèbre école de la saga Harry Potter ouvrira ses portes aux joueurs cette année, leur donnant l’occasion d’apprendre des sorts, préparer des potions et apprivoiser des créatures magiques... tout ça, en choisissant eux-mêmes leur maison, qu’elle soit Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou encore Serpentard.

► Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Resident Evil Village

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

Les détails de cette nouvelle entrée de la cultissime saga Resident Evil demeurent nébuleux depuis son annonce officielle, en juin dernier. On sait tout de même que ce chapitre verra le retour de deux personnages bien connus des fans : Ethan Winters et Chris Redfield. Et évidemment que des zombies et créatures diaboliques viendront leur rendre la vie dure.

La rumeur persistante veut également que les joueurs aient droit à une double dose d’horreur signée Capcom cette année. La société japonaise travaillerait présentement à offrir une cure de jeunesse à son Resident Evil 4 grâce à un remake qui verrait le jour au cours de 2021.

► Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

Ratchet & Clank : Rift Apart

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

Huit années après Nexus, Ratchet et Clank sont enfin de retour pour d’autres aventures. Nos héros traverseront ici l’espace et les dimensions pour tenter de contrecarrer les plans du docteur Néfarious, tout ça avec l’aide d’une nouvelle alliée, une lombax femelle aux aptitudes bien à elle.

► Plateforme : PS5

Gran Turismo 7

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

La pandémie aura-t-elle encore une fois raison de la fièvre de la F1 à Montréal cette année ? Si c’est le cas, les fans de voitures, de vitesse et d’adrénaline pourront bientôt se rabattre sur le nouveau chapitre de la série Gran Turismo. Au menu : bolides personnalisables, simulation de course et courses sur les circuits emblématiques. Joueurs, à vos moteurs.

► Plateforme : PS5

God of War : Ragnarök

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

Trois ans après avoir marqué un renouveau dans la série God of War en explorant la mythologie nordique, plutôt que grecque, Sony rappliquera cette année avec le neuvième chapitre de la populaire série. Peu de détails ont filtré jusqu’à présent, outre le fait que Kratos et son fils Atreus sont à nouveau attendus et qu’ils affronteraient le Ragnarök, cette série d’événements prophétiques menant à la fin du monde.

► Plateforme : PS5

Gotham Knights

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

À la suite de la mort apparente de Bruce Wayne et du commissaire Gordon, il revient à une nouvelle bande de héros de prendre le relais pour sauver la ville de Gotham, devenue un véritable terrain de jeu pour les criminels. Les joueurs pourront y prendre les commandes de Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood pour affronter une série d’antagonistes incluant Court of Owls et Mr. Freeze.

► Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Halo Infinite

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

On l’attendait en novembre dernier, en même temps que la nouvelle génération de consoles Xbox, mais la pandémie en a voulu autrement. Désormais reporté à une date indéterminée, ce nouveau Halo devrait tirer profit des fonctionnalités de la nouvelle génération de consoles Xbox, le studio 343 Industries promettant la campagne la plus ambitieuse jamais confiée à Master Chief.

► Plateformes : Xbox One, XBox Series

Far Cry 6

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

La série Far Cry s’offre cette année son plus grand terrain de jeu avec l’île fictive de Yara, dans les Caraïbes. Mais les joueurs constateront rapidement que le paradis a un prix. Car le dictateur est prêt à tout pour rendre à sa nation sa prospérité avant d’en passer les rênes à son fils.

► Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Evil Dead: The Game

Photo courtoisie

Date de sortie : à déterminer, 2021

Les démons n’ont qu’à bien se tenir puisque Ash Williams débarque sur nos consoles cette année. Cette fois-ci, les studios Boss Team Games et Saber Interactive se sont inspirés autant de la célèbre trilogie que de la série télévisée dérivée pour créer une expérience immersive dans l’univers d’Evil Dead. On pourra y visiter, entre autres, la mythique cabine dans les bois, armé jusqu’aux dents... d’une tronçonneuse et d’un fusil de chasse, bien sûr.

► Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC