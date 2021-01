14 cas en 24 heures dans un CHSLD

Le CHSLD Jeanne-Le Ber, où la vaccination contre la COVID-19 a commencé il y a trois semaines, a rapporté, jeudi, 14 nouveaux cas positifs en 24 heures.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Une situation étonnante puisqu’entre 85 et 90% des résidents ont déjà reçu le vaccin contre le coronavirus dans cet établissement de l’est de Montréal.

Jointe par TVA Nouvelles, samedi, une porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, Catherine Dion, a expliqué que l'éclosion est survenue dans une unité de soins post-aigus du CHSLD.

Cette unité sert à accueillir des patients qui arrivent de l'hôpital et qui ont besoin de réadaptation intensive (par exemple après une chute ou une fracture).

«Leur présence est temporaire, ils restent en moyenne 20 jours et ensuite retournent à leur domicile. Donc, il s'agit d'un milieu fermé et tout est fait pour contrôler l'éclosion. Ces patients ne sont pas vaccinés, car ils ne font pas partie de la clientèle ciblée pour le moment», explique Mme Dion.

Les résidents du CHSLD Jeanne-Le Ber ne sont pas en contact avec les bénéficiaires de cette unité.