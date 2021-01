DESURMONT, Francine Poliquin



À Québec, le 16 décembre 2020, à l'âge de 76 ans et 4 mois, est décédée madame Francine Poliquin, épouse de feu monsieur Claude Desurmont, fille de feu madame Françoise Châteauvert et de feu monsieur Jean Poliquin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle et Jean-Nicolas; elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Michèle (feu Jacques Chartier), Hélène (Jacques Côté) et Marie; de la famille Desurmont; Micheline (feu Serge); les enfants de son conjoint Éric et Claudie Desurmont; elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, plus particulièrement Lyne Parrot, Mimi et Pierre Jolin, Marthe Lavarenne, Lise Bourrassa, France et Pierre Gosselin ainsi que Diane Rousseau. Nos remerciements particuliers au personnel de soutien et au personnel soignant du L-2300 des soins palliatifs de l'IUSMQ pour leurs bons soins, leur gentillesse, leur empathie et leur compassion. Nous tenons également à remercier Nathalie, Édouard et Sonia de la Maisonnée 2A de la Résidence Humanitae. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.