MATHIEU, Émilio (Pit)



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 31 décembre 2020, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédé monsieur Émilio Mathieu, époux de feu madame Rachel Jobidon. Il était originaire de l'Ange-Gardien. Il était le fils de feu madame Marie-Rose Leroux et de feu monsieur François Mathieu.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Noëlla Lefrançois), Léonard (Doris McNicoll), Patrice (Diane Lassiseraye), Jean-Luc (Jasmine Deschenes), Gérald (Christine Jauvin) et Michel (Micheline Rioux); ses petits- enfants: Rémi, Christian, Simon, Bryan, Andréa, Vicky, Marie-Claude, Marie-Pier, Pier-Luc, Kéven, Marie Élaine, Pier-Olivier, Isabelle; ses arrière-petits-enfants et sa compagne Jeannine Simard ainsi que de nombreux neveux, nièces. Il était le dernier descendant d'une famille de 8 enfants dont: feu Laurent, feu Léonard, feu Laurence (feu Gérard Arguin), feu Lucille (feu Vincent Rainville), feu Marie-Maude (Jean-Pierre Vézina), feu Marie-Anne (feu Gilles Arguin), feu Guy (feu Rollande Barrette). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie musculaire Canada, www.muscle.ca - don en mémoire