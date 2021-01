HUNTER, François



À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 1er janvier 2021, à l'âge de 55 ans, est décédé accidentellement monsieur François Hunter, époux de dame Julie Paquet, fils de feu Maurice Hunter et de feu Fernande Lapointe. Natif de Saint-Émile, il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Julie; ses enfants qu'il chérissait: Noah et Justine; son frère Yvon Hunter (Florence Douglas), sa sœur Lynda Hunter (Gilles Huard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: Michel (Peggy Güntner), Monalise (Jacques Gagné) et Marie-Josée; ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, collègues de travail et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier toutes les personnes ayant participé aux recherches, les services d'urgences de Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et la Sureté du Québec.