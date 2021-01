Diane Ouellet



À l'Hôpital Cité-de-la-Santé, Laval, le 19 décembre 2020, à l'âge de 68 ans, entourée de l'amour de son mari et de ses enfants, est décédée subitement madame Diane Ouellet, épouse de M. Gilles Richard, fille de feu M. Mathieu Ouellet et feu Mme Gracia Miville. Elle demeurait à Laval et est originaire de Lévis (Lauzon).En raison de la pandémie actuelle,un hommage aura lieu ultérieurement au :Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-François et Marie-Christine (Pascal Thériault), ses petits-enfants Jacob, Noah et Mahée, ses frères et soeurs Gisèle (Jean-Louis Larocque), Gaby (Germain Ouellet), Pierrette (Paul Prévost), Rose (Richard Guay), Gaétan (Louise Body), Raymond (Diane Morel) et Monique (Richard Brulotte), ses belles soeurs Dyane Rémillard (feu Jacques), Micheline Richard (Normand Robichaud), Chantal Robitaille (feu Martin Richard), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul ( https:// ssvp -mtl.org/fr).Condoléances :https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces/23251-ouellet-diane.html