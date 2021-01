LEGENDRE, Denise Desmeules



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Denise Desmeules, épouse de feu monsieur Camille Legendre, fille de feu madame Marie Dolbec et de feu monsieur Joseph Desmeules. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Maryse Lambert) et Sylvie (Magnus Vestli); ses petits-enfants: Amélie (Éric Jinchereau), Guillaume et Èva. Elle était la sœur de feu Raymond (feu Cécilia Martin), feu Maurice (feu Jeannine Vézina), feu Hélène (feu Jean-Roch Moffet), feu Suzanne (feu Yvan Sénécal), feu Lucille (feu Aurèle Desharnais) et feu Monique. Elle était la belle-sœur de feu Laurenne Legendre (feu Paul Geoffrion), feu Yolande Legendre (feu Ligori Richard), feu Rosaire Legendre (feu Marie-Blanche Lachance), feu Alphonse Legendre, feu Geneviève Legendre (feu Alexandre Drolet), feu Alfred Legendre (Yolande Gagnon), feu Gabriel Legendre (feu Gabrielle Girard) et feu Monique Legendre. Elle laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera par la suite au Mausolée Marie-de-l'Incarnation Cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Les Jardins Lebourgneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc Tél: 418 527-0075 Courriel : information@prqca.ca Site web: www.prqca.ca.