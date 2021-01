BOULANGER, Soeur Hélène

s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 31 décembre 2020, est décédée sœur Hélène Boulanger (en religion sœur Sainte-Jeanne D'Arc), sœur de la Charité de St-Louis. Elle était âgée de 80 ans dont 60 ans de vie religieuse, fille de feu dame Laurette Marcouiller et de feu Joseph Boulanger. Elle était native de Charrette en Mauricie, Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Réjeanne Boulanger s.c.s.l., Jacques Boulanger (Doris Vivier), Suzanne Boulanger (Jean-Pierre Trudel), Thérèse Boulanger, Diane Boulanger (Robert Grenier) et de feu Michel Boulanger (Suzie Lanneville). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces.