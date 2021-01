POULIN, Roberte Vanier



Dimanche, le 27 décembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement et entourée de l'amour de ses proches Madame Roberte Vanier Poulin, épouse en premières noces de feu Lucien Poulin et en secondes noces de feu Fernand Cameron. Originaire de Montréal, elle a habité à Saint-Anselme et à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: Vivian (Jacques Laurin) et Dominique (Jean-Marie Ducasse); ainsi que sa petite-fille Geneviève (Carl Gervais), ses nièces et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis (Unité COVID) pour leurs soins et leurs attentions exceptionnels.