FRÉCHETTE, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Claude Fréchette, épouse de feu monsieur Guy Huot, fille de feu Edgar Fréchette et feu Georgette Lepire. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: François Huot (Isabelle Gobeil) et Johanne Huot (Michael Wagner); ses petits-enfants: Annabelle, Rose, Fiona, Grace, Noah, Liam, Logan Hoang, Toan, Binh et Phuoc. Elle était la sœur de: feu Jacques (feu Thérèse Veilleux), feu André (Thérèse McClish), feu Robert (feu Madeleine Dupuis), Paulette (feu Claude Samson), feu Guy (Suzanne Pelland), Pierre (Georgette Marier) et Jean (Murielle Martel). Elle était la belle-sœur de (famille Huot): feu Roch (Adrienne Bégin), feu Madeleine (feu Robert Guertin), feu Jacqueline (feu Jacques Boily), feu Yolande (feu Raymond Couture) et feu Céline (feu Georges Lemelin), Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Archipel du Manoir de l'Atrium pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 201-1040, av. Belvédère, Québec, QC G1S 3G3, 418-527-4294. www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.