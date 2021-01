6 choses à savoir sur Elon Musk, l’homme le plus riche au monde

Le pdg de Tesla et SpaceX a pris jeudi la place du grand patron d’Amazon, Jeff Bezos, au titre de l’homme le plus riche du monde. Les idées grandioses du visionnaire de l’automobile électrique et de l’intelligence artificielle l’ont mené loin en 2020, mais qui est au juste Elon Musk?

1. Il a une fortune de 188,5 milliards de dollars

Elon Musk, 49 ans, a pu atteindre ce chiffre titanesque grâce à la hausse de 700% du cours de l’action de Tesla en 2020, année où les investisseurs du monde entier se sont rués vers le marché de la voiture électrique.

Début 2021, en à peine 4 séances de Wall Street, son titre bondit en flèche et bam, la fortune d’Elon Musk dépasse celle de Jeff Bezos. Il faut savoir que l’essentiel de la fortune de Musk est composée d’actions de Tesla et de SpaceX.

Il y a quelques années, cette croissance impressionnante était inespérée. Plusieurs observateurs jugeaient ses objectifs irréalistes, et pourtant!

2. Il est devenu millionnaire à 28 ans

D’origine sud-africaine, Elon Musk est venu étudier au Canada à l’âge de 17 ans. À 21 ans, il part vivre aux États-Unis. Dès la fin de ses études en 1995, il lance Zip2, une entreprise de logiciels en ligne.

En 1999, la compagnie qu’il a co-fondée est achetée par une entreprise d’informatique pour 341 millions de dollars.

La même année, Elon Musk créé X.com, une banque en ligne qui deviendra en 2001 PayPal. L’entreprise sera vendue à eBay en 2002 pour la coquette somme d’environ 1,5 milliard de dollars. À ce moment, 180 millions de dollars tombent directement dans les poches de l’entrepreneur.

AFP

3. Il rêve de coloniser Mars avec SpaceX

Si vous avez déjà entendu le nom d’Elon Musk dans une conversation, il est fort probable que cette dernière orbitait autour des fusées.

Preuve qu’il a des idées de grandeur, Elon Musk lance en 2002 la compagnie astronautique SpaceX, jugeant que la NASA n’est pas assez ambitieuse. À ce jour, SpaceX a développé les fusées Falcon 1 et Falcon 9 ainsi que le vaisseau cargo Dragon.

Mais le véritable tour de force de SpaceX survient le 6 février 2018, alors qu’il fait décoller une fusée qui aura comme passager... une Tesla. Ce jour-là, Elon Musk envoie une voiture électrique en orbite autour de la Terre. Ironiquement, c’est cet événement qui place SpaceX et Tesla sur le globe.

L’histoire ne s’arrête pas là. Le plus loufoque survient en 2013, quand Musk fait connaître son ambition d’envoyer des humains sur la Planète Rouge pour prévenir l’extinction humaine.

Son objectif? Une colonie martienne d’un million de personnes... d’ici 2060.

AFP

4. Il croit que l’intelligence artificielle va surpasser celles des Hommes

Bien que ce soit un scénario auquel il croit, il lui fait peur. C’est pour cette raison qu’il réfléchit à des initiatives pour empêcher que des robots puissent éventuellement nuire à l’humanité.

Pourtant, il a déjà partagé un scénario dystopique dans un panel portant sur l’intelligence artificielle : selon lui, comme la technologie évolue rapidement, les emplois seront tour à tour supprimés pour laisser la place à des robots. Le dernier emploi disponible serait alors... ingénieur en intelligence artificielle.

5. Il veut sauver l’humanité du réchauffement climatique

Elon Musk consacre le plus clair de sa vie à développer et commercialiser des véhicules électriques de même qu’à trouver des alternatives pour une énergie durable. Sans grande surprise, ses motivations écologistes guident sa carrière et ses ambitions.

Dans une entrevue pour la chaîne TED, ce dernier a affirmé que ses objectifs sont de «changer le monde et l’humanité». Rien de moins.

Bon à savoir : étant un fidèle républicain, Elon Musk a été conseiller du président Donald Trump en 2016 avant de quitter son poste en 2017, moment où Trump s’est retiré de l’accord de Paris sur le climat.

AFP

6. Il vit au rythme des scandales

On garde le meilleur pour la fin. Elon Musk n’est pas qu’un entrepreneur ambitieux et brillant. Il fait surtout parler de lui pour son franc-parler et ses discours déjantés sur Twitter. Voici les principales polémiques qui ont marqué le paysage médiatique.

COVID-19 : Il refuse que ses employés fassent du télétravail

Il affirme sur les réseaux sociaux que «la panique autour du coronavirus est débile», ce pourquoi il exige que ses employés se déplacent au bureau pour travailler. Une lettre interne à ses équipes stipule aussi «qu’ils ont plus de chances de mourir dans un accident de la route que du coronavirus».

COVID-19 : Il défie les autorités

Il est connu qu’Elon Musk conteste les institutions établies et dénonce les lourdeurs administratives. En 2020, quand l’État de la Californie procède à la fermeture des usines pour endiguer la pandémie, le milliardaire s’offusque et menace de déménager ses installations au Texas ou au Nevada.

Il n’aime pas particulièrement les journalistes

Affirmant qu’ils manquent de connaissances techniques, Tesla a récemment supprimé son service pour répondre aux questions des journalistes. Oups.

Il est poursuivi en justice pour un Tweet

Le gendarme américain de la Bourse, la SEC, poursuit Elon Musk pour tromperie sur l’investissement quand il tweet un possible retrait de la Bourse de Tesla. Suite à ce scandale, il doit abandonner son poste de président du conseil d’administration. Re-oups.

Bonus en rafale

Il est de nationalité africaine, canadienne et américaine.

En 2018, Forbes le classe 25e dans la liste des personnalités les plus puissantes du monde.

Divorcé 3 fois, il a 7 enfants, dont un décédé en bas âge. Son dernier enfant, qu’il a eu avec la chanteuse Grimes, a été baptisé X Æ A-XII et fait référence à l’Archangel 12 qu’il qualifie d’«avion le plus cool de tous les temps».

Il a étudié en administration à l’Université Queen’s en Ontario avant de quitter pour les États-Unis où il ira étudier la physique et l’économie à l’université de Pennsylvanie.

