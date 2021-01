LABBÉ, Monique Lebel



Au CHUL, le 18 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, nous a quittés pour un monde meilleur, entourée de l'amour et de l'affection des siens, dame Monique Lebel, épouse de feu monsieur Joseph-Arthur Labbé. Elle était la fille de feu Roch Lebel et de feu Candide Belzile. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean (Suzanne Clusiau), Lyne (Léonce Rhéaume), Richard (Jeannine Lepage), feu Yvan (Doris Bourret), Danielle (Jean-Pierre Vallée), Sylvie (Alain Vézina) et Linda (Mario Gauvin); ses petits-enfants: Mireille, Caroline, Julie, Patrick, feu Sébastien, Christiane, Valérie, Pierre-Luc, Sandra, Christopher, Alexandre, Étienne, Simon; ses arrière-petits-enfants: Kevin, Samuel, Brianna, Kasey, Louis-Philippe, Olivier et Félix, Victoria, Maëlle, Aurélie, Émylou; ses frères et sœurs: feu Norbert, feu Jeannette (Aurèle Girard), feu Jean-Charles 1, feu Jean-Charles 2 (Madeleine Corriveau) et feu Thérèse (feu Lucien Labbé ); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labbé: feu Léonard (Rachel Dubé), Simone (feu Laurent Lambert), feu Lucien (feu Thérèse Lebel), feu Armand (feu Thérèse Doré), feu Paulette (feu Raymond Turcotte), Jean, feu Linda (Daniel Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille remercie le personnel du premier comptoir sud-est du Centre hospitalier de l'Université Laval pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.