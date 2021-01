GOSSELIN, Philippe



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 5 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Philippe Gosselin, époux de feu madame Marie-Jeanne Turgeon, fils de feu monsieur Edmond Gosselin et de feu madame Anna Labrecque. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa belle-sœur : Thérèse Robillard (feu Pierre Gosselin). Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des familles Gosselin et Turgeon. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Louise, Benoît, Jeannette, feu Thérèse, Raymonde, Rolande, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, le personnel de la Résidence Kennedy de Pintendre et le personnel du CHSLD de St-Isidore pour les derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 9h30.