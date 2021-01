CHAMBERLAND, Doris Holtorff



Au St-Brigid's Home, le 1er décembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Doris Holtorff, épouse de feu Adrien Chamberland. Elle était la fille de feu Klara Pohlman et de feu Günther Holtorff.Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces et autres parents et ses amis. Ceux-ci tiennent à remercier le personnel du St-Brigid's Home pour tous les bons soins prodigués au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint-Brigid's Home, 2109-1270, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2M4. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.