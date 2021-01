LIECHTI, Didier



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 27 décembre 2020, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé monsieur Didier Liechti, époux de feu Madeleine Delisle. Il était le fils de feu monsieur Hans Liechti et de feu dame Gertrude Hess. Il demeurait à Neuville.Dans sa Suisse natale, il laisse dans le deuil son frère: Beat (Annemarie Liechti-Hofstetter), sa nièce: Caroline Liechti-Haas (Werner Haas); son neveu Patrick Liechti (Lydia Liechti-Frei) ainsi que leurs familles respectives. Dans son Canada adoptif depuis près de 50 ans, il laisse derrière lui sa belle-sœur Denise Bergeron (Michel St-Onge et feu Pierre Delisle) son beau-frère Alphonse Martel (feu micheline Delisle), sa belle-sœur France Gosselin (feu Paul Delisle), son ex-belle-sœur Lisette Labrecque ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis, dont les personnes très chères dans son quotidien, Céline, Micheline et Jean-Marc, pour leur humanisme et leur attitude bienveillante. La famille désire remercier les gens qui l'ont soutenu et accompagné sans oublier tout ce personnel soignant du 7e étage de l'hôpital dont Didier louangeait l'excellence des soins et le dévouement. Toujours positif et serein, Didier a pu partager jusqu'au dernier moment sa reconnaissance envers tout le monde qui a fait partie de son beau temps sur terre. Alors cher Didier, tu peux dormir en paix. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) via leur site internet : https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.