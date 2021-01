DEMERS, Yolande Lapierre



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2020, est décédée, à l'âge de 92 ans, Yolande Lapierre, épouse de feu Paul-Henri Demers. Elle était la fille d'Alyre Lapierre et d'Aurore Rancourt de Val-Alain. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Thérèse Desrochers), Lise (Clément Ferland), Gisèle, Armande (Antoine Monfet), Mariette, feu Claude (Cécile Lantagne), Estelle (Robert Larochelle), Sylvie, Nicole (Michel Hamel), Jacques (Martine Bérubé); ses petits-enfants: Vincent, Carole, Julie, Jean-Philippe, Michel, France, Manon, Sébastien, Frédéric, Évelyne, Jean-François, Pierre-Alexandre, Marie-Eve, Samuel, Marie-Josée, Jean-Michel, Alexandra, Miriane, Marlène, Mathieu, Pierre-Luc, Véronique, Charles et 41 arrière-petits-enfants. Ses sœurs et frères: feu Lucille (feu Alphonse Demers), feu Georges-Émile, feu petit Léandre, Angéline (feu Léo Meunier), Léandre (feu Élisabeth Samson), Laurence (Achille Bédard), feu Thérèse, feu Liliane (Marcel Miron), Gabrielle (feu Jacques Gingras), Hélène, feu Marie-Rose (feu Dan Pouleur), Lisette, Huguette (André Mailly), Claudette (William Pretty), Réjeanne (feu Fernand Vendette), Jean-Pierre (Réjeanne Sirois); ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Marie-Rose Demers, feu Armand Bergeron, feu Marguerite Blanchet, feu Armand Demers, ses nièces, neveux et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Paul-Henri et son fils Claude. La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Laurence de Laurier-Station ainsi qu'aux différentes équipes de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère au cours de la dernière année. Toujours positive, elle est parvenue à avoir une vie active malgré le décès de son époux en 1985. Bien connue à Joly et à Laurier-Station, elle était très active au sein de sa communauté car elle était impliquée à faire du bénévolat dans différents organismes. Notre mère restera pour nous une grande source d'inspiration par sa joie de vivre, sa résilience et ses nombreuses réalisations personnelles. Une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère attentionnée.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire