PICARD, Cécile Ouellet



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 3 janvier 2021, est décédée à l'âge de 88 ans et 10 mois Mme Cécile Ouellet, épouse de feu M. Maurice Picard; fille de feu Mme Marie-Louise Ouellet et de feu M. Arsène Ouellet. Elle demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois à Sainte-Hélène, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 11 h à 14 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Gilles Michaud), Mario (Guylaine Charest), Hugues (Francine Fortin), Line (Martin Lacroix), Marie-Josée (Jacques Briand); ses petits-enfants: Annie-Claude, Camille, Andrée-Anne, Julien, Marc-Antoine, Julie, Benoit, Jean-Simon, Gabrielle, Olivier, Didier, Élizabeth; ses arrière-petits-enfants: Théodore et Nolan. Elle était la sœur de: feu Marthe (feu Edmond Bilodeau), feu Thérèse (feu Armand Turcotte), Maurice (feu Hermance Bossé), feu Roger, Paul-Émile, Madeleine (feu Rosaire Bossé), Jeannine (Normand Morissette), Jean (feu Lucie Lapointe), Léa (Pascal Duval); la belle-sœur de: feu Omer (feu Yvonne Rouleau), feu Gérard (feu Lucille Ouellet), feu Camille (feu Cécile Pelletier), feu Simone (feu Rosaire Caron), feu l'abbé Sylvio, feu Nina (feu Sylvio Thériault), feu Charles, feu Adrienne (feu Jean-Louis Charbonneau), feu Roger (feu Thérèse Ouellet). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Ouellet et Picard et ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, 75 rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4 et/ou à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la