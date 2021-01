RASOLONIAINA, Haja



Au C H U - C H U L, le 29 décembre 2020, à l'âge de 44 ans et 6 mois, est décédé monsieur Haja Rasoloniaina, fils de madame Zelie Rasolo et de monsieur Pierre Mathieu. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses deux enfants Amélia (6 ans) et Alexis (4 ans); sa tante Simone Ralalaharimanitra; son oncle Thierry Lemmens, ainsi que toute sa famille et ses amis.