VÉZINA, Léonce



Notre frère Léonce nous a quittés le 30 décembre après une longue et pleine vie. Il laisse deux familles pour perpétuer les bons souvenirs que nous garderons de lui. Nous les Couturier, Aline, Marie, Marc et Céline, sa fratrie d'adoption, et les Vézina sa famille biologique avec laquelle il a toujours gardé un excellent et régulier contact dont de nombreux neveux et nièces et sa dernière sœur Marguerite. Son père biologique, le docteur Zéphirin Vézina, était médecin tout comme son père adoptif, le nôtre, le docteur Alphonse Couturier qui le pris sous son aile à l'âge de 13 ans lorsque la maladie frappa la famille Vézina. Les seize enfants, par nécessité, se sont vus dispersés dans d'autres familles ou forcés de voler précocement de leurs propres ailes. Un heureux hasard fit en sorte que Léonce devint notre frère. Léonce, notre ainé, a toujours été très impliqué autant auprès de nous que de sa communauté de Rivière-du-Loup avec laquelle il a partagé son temps ainsi que ses ressources dans de nombreuses activités sociales et sportives. Sa générosité a été bien récompensée. Il ne recherchait pas le devant de la scène mais sa présence était constante. Léonce était tout autant apprécié que respecté dans son milieu où il était une figure de proue. Il nous manquera énormément mais nos souvenirs sauront certainement combler le vide qu'il laisse.Un merci particulier à Anne et Pierre Réhel pour leur présence auprès de Léonce. Nous soulignons notre reconnaissance au personnel de la Résidence de Chauffailles de Rivière-du-Loup. À travers une période difficile pour nous tous, vous avez donné à notre grand frère soutien et attention. En souvenir de Léonce, des dons à la Maison De La Famille du Grand Portage seraient appréciés. Céline Couturier, Marc Couturier (Ann Watters), Marie Couturier, Aline Couturier-Huot (Louis P. Huot), Marguerite Vézina.