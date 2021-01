Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Dans la nature avec les Cowboys

Les Cowboys Fringants ne font jamais comme les autres. Au lieu d’embarquer dans le mouvement des concerts virtuels, le groupe a décidé de proposer à ses fans L’Amérique pleure – Le film. Réalisée par Louis-Philippe Eno, l’œuvre nous montre les prestations musicales de la formation dans différents paysages québécois superbement filmés. Disponible jusqu’au 7 février.

► Où : cowboysfringants.com

► Prix : 22 $

— Raphaël Gendron-Martin

Lumière ! L’aventure commence

Photo courtoisie

Ce documentaire fascinant remonte aux sources du cinéma en dépoussiérant les premiers courts films tournés par les frères Lumière après l’invention du cinématographe. Plus qu’un banal enchaînement de films restaurés, cette œuvre historique s’enrichit des commentaires de son réalisateur, et patron du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, et rend compte du chemin parcouru par le septime art depuis 1895.

► Où : En ligne sur Vimeo via le site du Cinéma Beaubien.

► Prix : 12 $

— Cédric Bélanger

Le spectacle symphonique

Photo courtoisie, Denis Hermain

L’Orchestre symphonique de Longueuil et Alexandre Da Costa ont enregistré, cet automne, le spectacle Mémoire Collective, qui célèbre les grands auteurs et compositeurs du Québec et de la francophonie, dont Luc Plamondon, Claude Dubois, Robert Charlebois, Céline Dion, Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland, Jacques Michel, Charles Aznavour et Jacques Brel. À la demande générale, le concert virtuel est de nouveau disponible jusqu’au 30 janvier.

► Où : lepointdevente

► Prix : 18,14 $

— Sandra Godin