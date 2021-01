LÉGARÉ, Roger



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 28 décembre 2020, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédé monsieur Roger Légaré, époux de feu madame Gilberte Lafrance, fils de feu madame Léa Plamondon et de feu monsieur Edgard Légaré. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Jean-Guy, Lionel (Diane Robitaille), Claire (Gilles Lafond) et Sylvie (Séidou Moussa); ses petits-enfants : Martin (Cynthia), Sylvain, Samy, Sédrick et Sébastien; ses arrière-petits-enfants : Samuel, William et Brittany; ses frères : feu Henri, feu Lucien, feu Marcel et René, ses soeurs: feu Cécile, feu Aline et feu Jeanne d'Arc; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.