BLOUIN, Yvette



A l'IUSMQ, le 4 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Yvette Blouin, fille de feu Léopold Blouin et de feu Marie-Ange Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur, Lise Maranda (feu Gilles Blouin), son beau-frère, André Bergeron (feu Micheline Blouin); ses neveux et nièces: Stéphane et Karine Blouin; Sylvie, Yves et feu Daniel Dion; son petit-neveu, Guillaume Leclerc. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.