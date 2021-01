GAGNÉ, Sœur Jacqueline



À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le jeudi 7 janvier 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée sœur Jacqueline Gagné (en religion: Sœur Saint-Joseph-du-Carmel), Sœur de la Charité de Québec, après 77 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Gagné et de feu madame Alice Rhéaume, de L'Ange-Gardien, QC.Sœur Jacqueline Gagné laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses sœurs et son beau-frère: Thérèse (Adrien Noël), Québec; Micheline (feu Maurice Falardeau), Québec; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison