Canadien: les pièces du puzzle sous la loupe

• À lire aussi: Dossier spécial LNH 2021: le Canadien peut viser haut

31 Carey Price

Photo d'archives, Martin Chevalier

Salaire dans la masse : 10,5 M$

Fiche 2019-2020

PJ V D DP BL. MOY. %

58 27 25 6 4 2,79 ,909

Fiche en séries

PJ V D DP BL. MOY. %

10 5 5 0 2 1,78 ,936

Price a connu des séries du tonnerre. Il a été le meilleur joueur du CH dans la bulle à Toronto. Pour la première fois depuis des lunes, probablement depuis Peter Budaj, le gardien de 33 ans profitera de la présence d’un bon auxiliaire à ses côtés.

34 Jake Allen

Photo Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 4,35 M$

Fiche 2019-2020

PJ V D DP BL. MOY. %

24 12 6 3 2 2,15 ,927

Fiche en séries

PJ V D DP BL. MOY. %

5 2 1 1 0 1,89 ,935

À St. Louis, Jordan Binnington avait détrôné Allen comme numéro un lors de l’année du sacre des Blues en 2019. À Montréal, Allen restera un adjoint, mais il sera encore un adjoint de luxe. Le CH lui a déjà accordé une prolongation de contrat de deux ans avant même son premier départ.

6 Shea Weber

Photo d'archives, Martin Chevalier

Salaire dans la masse : 7,857 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

65 15 21 36 +8

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 3 2 5 +3

Même à 35 ans, Weber reste un roc à la ligne bleue. Le capitaine est intimidant et il représente une arme importante à la pointe en supériorité numérique.

8 Ben Chiarot

Photo d'archives, Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 3,5 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

69 9 12 21 +5

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 0 2 2 +2

Chiarot est un bon partenaire pour Weber. À sa première saison avec le CH, l’ancien des Jets a dominé l’équipe avec 128 tirs bloqués et il a terminé au 2e rang pour les mises en échec à 152.

26 Jeff Petry

Photo d'archives, Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 5,5 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

71 11 29 40 -10

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 2 1 3 +1

Petry a marqué 10 buts et amassé 40 points pour la troisième saison d’affilée. Bergevin a récompensé son défenseur en septembre en lui accordant une prolongation de contrat de quatre ans et 25 M$.

27 Alexander Romanov

Photo Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 0,894 M$

Fiche 2019-2020 *CSKA Moscou (KHL)

PJ B A PTS +/-

43 0 7 7 +21

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

– – – – –

Romanov a gagné le bronze en 2019 et l’argent en 2020 avec la Russie au Mondial junior. Les deux fois, il a mérité une place dans l’équipe d’étoiles. Avec le CSKA de Moscou dans la KHL, le choix de 2e tour du CH n’avait pas un rôle aussi déterminant. Il y a de grandes attentes avec lui pour ses débuts à Montréal.

44 Joel Edmundson

Photo Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 3,5 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

68 7 13 20 +7

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

4 1 0 1 +4

Edmundson a remporté la coupe Stanley avec les Blues en 2019. Échangé aux Hurricanes quelques mois plus tard, il n’a joué qu’une seule saison en Caroline. Il a paraphé un contrat de quatre ans et 14 M$ avec le CH.

53 Victor Mete

Photo d'archives, Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 0,735 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

51 4 7 11 +5

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 0 2 2 +1

À l’aube de sa quatrième saison à Montréal, Mete devra se battre pour obtenir du temps de jeu. Sur papier, l’Ontarien occupe la chaise du septième défenseur.

77 Brett Kulak

Photo d'archives, Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 1,85 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

56 0 7 7 -1

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 0 3 3 +2

Kulak a redoré son blason avec de bonnes séries contre les Penguins et les Flyers, ayant regagné sa place au sein du top 4. Avec l’arrivée d’Edmundson, il risque de glisser au sein du troisième duo avec le jeune Romanov.

11 Brendan Gallagher

Photo d'archives, Martin Chevalier

Salaire dans la masse : 3,75 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

59 22 21 43 +9

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

9 1 3 4 -1

Gallagher est l’âme de cette équipe. Il le restera aussi pour longtemps, ayant reçu une prolongation de contrat de six ans et 39 M$ le 14 octobre.

14 Nick Suzuki

Photo d'archives, Martin Chevalier

Salaire dans la masse : 0,863 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

71 13 28 41 -15

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 4 3 7 +3

Suzuki a été élu dans l’équipe d’étoiles des recrues dans la LNH. En séries, l’Ontarien campait le rôle de premier centre. Il a un talent indéniable et une superbe vision du jeu.

15 Jesperi Kotkaniemi

Photo d'archives, Martin Chevalier

Salaire dans la masse : 0,925 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

36 6 2 8 -11

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 4 0 4 +4

Kotkaniemi a frappé un mur à sa deuxième saison, se retrouvant même avec le Rocket de Laval. En séries, le Finlandais ressemblait à ce centre très prometteur que le CH a repêché au 3e rang en 2018. Durant la pause, « KK » a joué 10 matchs avec l’équipe de Pori, sa ville natale en Finlande.

17 Josh Anderson

Photo Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 5,5 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

26 1 3 4 -8

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

– – – – –

Bergevin a échangé Max Domi aux Blue Jackets pour mettre la main sur Anderson. Le gros ailier droit cherchera à redevenir le marqueur de 27 buts de la saison 2018-2019 à Columbus pour justifier son salaire de 5,5 M$ pour les sept prochaines années.

24 Phillip Danault

Photo d'archives. AFP

Salaire dans la masse : 3,083 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

71 13 34 47 +18

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 1 2 3 -1

Danault a terminé au sixième rang l’an dernier dans le vote pour le trophée Frank-Selke, décerné à Sean Couturier. Sur le plan personnel, il jouera gros puisqu’il pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la prochaine saison.

25 Ryan Poehling

Photo d'archives, Martin Chevalier

Salaire dans la masse : 0,925 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

27 1 1 2 -4

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

0 0 0 0 0

Poehling aura besoin de connaître un immense camp s’il souhaite obtenir un rôle parmi les 12 premiers attaquants. L’Américain gagnerait à jouer dans la Ligue américaine avec le Rocket, s’il peut y avoir une saison.

40 Joel Armia

Photo d'archives, Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 2,6 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

58 16 14 30 +2

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 3 2 5 5

Armia a des mains rapides et agiles, il est très fort en protection de rondelle, mais il a parfois tendance à s’endormir sur de longues périodes. Le Finlandais pourrait tester le marché des joueurs autonomes à la fin de la saison.

41 Paul Byron

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Salaire dans la masse : 3,4 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

29 4 6 10 +5

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 1 3 4 +4

Quand il est en santé, Byron a encore sa valeur au sein de l’équipe. Un ailier très rapide, efficace en infériorité numérique et un bon meneur dans le vestiaire. À un salaire de 3,4 M$ pour les trois prochaines années, « Ti-Paul » n’a toutefois rien d’une aubaine.

60 Alex Belzile

Photo d'archives, Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 0,7 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

0 0 0 0 0

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

6 0 1 1 +1

Belzile a fait ses débuts dans la LNH à l’âge de 28 ans avec six rencontres en séries. Le Québécois se battra pour le poste de 13e attaquant au sein de l’équipe. Un rôle qui cadre mieux à Belzile qu’à un jeune comme Poehling.

62 Artturi Lehkonen

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Salaire dans la masse : 2,4 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

70 13 14 27 +2

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 1 3 4 +4

Lehkonen ne deviendra jamais une menace offensivement, mais il est un ailier responsable et intelligent. Claude Julien continuera à lui confier des missions défensives.

67 Michael Frolik

Photo Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 0,75 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

57 6 8 14 -12

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

– – – – –

Frolik sort d’une saison difficile avec les Flames et les Sabres. Âgé de 32 ans, il espère offrir un coup de main en infériorité numérique et grâce à sa polyvalence à l’attaque.

71 Jake Evans

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Salaire dans la masse : 0,750 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

13 2 1 3 +1

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

6 0 1 1 -1

À moins d’une surprise, Evans remplacera Nate Thompson comme quatrième centre du CH. À 24 ans, l’Ontarien a maintenant assez d’expérience et de vécu pour s’établir dans la LNH.

73 Tyler Toffoli

Photo Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 4,25 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

68 24 20 44 -1

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

7 2 2 4 -4

Toffoli compte une saison de plus de 30 buts et trois autres de plus de 20 buts. L’ancien des Kings et des Canucks a choisi de poursuivre sa carrière à Montréal en acceptant un pacte de quatre ans et 17 M$.

90 Tomas Tatar

Photo d'archives, Agence QMI

Salaire dans la masse : 5,3 M$ | Vegas paye 0,5 M$ de son salaire

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

68 22 39 61 +5

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 2 0 2 -1

Le Slovaque a connu la meilleure saison de sa carrière avec 61 points, mais il a été effacé en séries. À l’image de Danault et Armia, il pourrait se prévaloir de son autonomie complète après cette année.

92 Jonathan Drouin

Photo d'archives, Martin Chevalier

Salaire dans la masse : 5,5 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

27 7 8 15 -6

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

10 1 6 7 +3

Drouin espère bâtir sur sa complicité des séries avec Nick Suzuki. Le numéro 92 voudra également se tenir loin de l’infirmerie dans l’espoir de passer à une étape suivante dans sa carrière, celle d’être un attaquant dominant.

94 Corey Perry

Photo Ben Pelosse

Salaire dans la masse : 0,75 M$

Fiche 2019-2020

PJ B A PTS +/-

57 5 16 21 -2

Fiche en séries

PJ B A PTS +/-

27 5 4 9 -2

Comme Frolik, Perry a accepté un pacte d’un an et 750 000 $. Il apportera une dose de caractère à l’équipe et beaucoup d’expérience. Il a gagné à tous les niveaux, mais il a beaucoup ralenti à 35 ans.