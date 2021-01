Ces rôles qu'ils n'ont jamais eus

Le succès d’un film est un mélange de plusieurs facteurs. Mais l’un des principaux est l’actrice ou l’acteur choisi pour le rôle principal. Voici donc des longs métrages qui pourraient avoir été totalement différents si le personnage central avait été incarné par quelqu’un d’autre.

Tom Cruise en... plein de choses!

L’acteur le plus en demande de Hollywood a failli être à l’affiche de bon nombre d’autres productions. Il avait en effet été pressenti pour «Une étoile est née» dans le rôle finalement tenu par Bradley Cooper. On aurait également pu le voir à l'affiche du film «Les sept mercenaires» à la place de... Denzel Washington. Et les premières versions du scénario de «Salt» prévoyaient un espion (Tom Cruise) à la place de l’agente de la CIA incarnée par Angelina Jolie!

Christian Bale et Leonardo DiCaprio en Steve Jobs

Le rôle est finalement allé à Michael Fassbender qui a récolté une nomination aux Oscars. Or, le scénario de «Steve Jobs» ayant été terminé par Aaron Sorkin en 2014, David Fincher s’est immédiatement mis sur les rangs pour le réaliser... avec Christian Bale dans le rôle-titre. Quelques mois plus tard, le cinéaste claquait la porte en raison d’un différend contractuel. Son remplaçant, Danny Boyle, est alors arrivé avec un seul choix: Leonardo DiCaprio! Malheureusement, ce dernier s’est désisté, laissant le réalisateur reprendre son prédécesseur. Mais (encore), en novembre, Christian Bale a annulé sa participation et Danny Boyle a finalement recruté Michael Fassbender quelques semaines avant le premier tour de manivelle.

Tatiana Maslany et Rooney Mara dans «Rogue One»

Sorti en 2016, «Rogue One» se situe immédiatement après «La guerre des étoiles» de 1977 et met en scène Jyn Erso (Felicity Jones), libérée des geôles de l’Empire par les forces rebelles. Six mois avant le début du tournage, alors que le scénario du film est tenu secret, le «Hollywood Reporter» rapporte que Tatania Maslany et Rooney Mara sont en train d’effectuer des tests devant les caméras de Gareth Edwards. Finalement, un mois plus tard, en février 2015, Felicity Jones est en négociation finale pour le rôle, l’actrice ayant reçu une nomination aux Oscars pour sa performance aux côtés d’Eddie Redmayne dans «La théorie de l'univers».

Joaquin Phoenix en docteur Strange

Bien avant que Joaquin Phoenix incarne brillamment le Joker (et remporte un Oscar bien mérité pour son jeu), des rumeurs ont circulé à l’effet que l’acteur pourrait se voir attribuer le rôle du docteur Strange dans la production éponyme des studios Marvel et Disney. C’est que l’acteur avait été photographié en train d’acheter des «comics» sur le sorcier alors qu’il était en plein tournage de «L'homme irrationnel» de Woody Allen. Par ailleurs, même si la production de «Docteur Strange» a, pendant un temps, pensé à Jared Leto (un autre interprète du Joker) ou Tom Hardy, Benedict Cumberbatch a toujours été le premier choix.

Emma Stone en Ange de Charlie...

Dans les studios Sony, Emma Stone est la protégée. Après tout, elle a été de la franchise des «Spider-Man» avec Andrew Garfield (qui était d’ailleurs son conjoint à l’époque), en plus d’avoir été de «Supermalades», «Tout pour un A» et, bien sûr, «Zombieland». Lorsqu’Elizabeth Banks a proposé de s’attaquer à «Charlie et ses drôles de dames», Emma Stone figurait en tête de liste. Mais non. Ce sont finalement Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska qui font le coup de poing.

Hailee Steinfeld en Katniss

Le fait que Jennifer Lawrence prête son visage à Katniss Everdeen dans la saga cinématographique des «Hunger Games» n’était pas un acquis. Bon nombre de jeunes actrices voulaient le rôle principal dans cette franchise pour jeunes adultes. À l’époque, Hailee Steinfeld avait tout juste 16 ans (Lawrence en avait 20) et ne possédait pas le pedigree de sa concurrente qu’on avait vue en Mystique dans l’excellent «X-Men: première classe» et qui avait été nommée aux Oscars pour son rôle dans «Winter's Bone».