Couvre-feu au Québec: le grand privilège... d'avoir un chien

Les rares propriétaires de chiens croisés samedi soir dans les rues désertées ont reconnu se sentir privilégiés de pouvoir promener leur animal après 20 h.

« C’est la première fois qu’il est utile d’avoir un chien. Ça nous donne le droit de sortir, et je n’ai pas besoin de me stresser avec l’heure », lance Hélène, rencontrée vers 20 h 45 au parc à chiens du parc La Fontaine, à Montréal.

Elle demeure à 600 mètres de cet endroit qu’elle fréquente tous les jours avec son chien Sam, toujours vers 20 h 30.

Le cabinet du premier ministre a plusieurs fois rappelé cette semaine que les marches de santé étaient interdites entre 20 h et 5 h, à l’exception des propriétaires de chiens, qui pourront sortir leur compagnon « pour leurs besoins » dans un rayon de 1 km de leur résidence.

Chanceux

« C’est un privilège en ce moment d’avoir un chien », confie Sofiane Oualia, qui promenait son petit compagnon dans le Vieux-Longueuil, en soirée.

« Ce soir, c’était plus tranquille dans les rues, on sentait la présence policière », fait également valoir Marie-Andrée Lambert, qui déambulait avec son chien Zéphyr sur la Promenade Fleury, au nord de Montréal.

Quelques minutes après l’annonce de l’exception accordée aux propriétaires de chien par le gouvernement, jeudi, des plaisantins offraient déjà la location de leur animal sur Facebook, Twitter ou Kijiji, pour un montant variant entre 20 et 100 $ par heure de promenade.

Peu de marcheurs

Malgré ce « privilège », ils ont été plutôt discrets durant la première soirée de confinement à Québec et à Montréal.

« Pour cette première soirée de couvre-feu, nous avons décidé d’aller marcher avant 20 h pour ne pas déranger », souligne Maude Gélinas avec son beagle.

Peu avant 20 h, certains accéléraient même le pas pour rentrer à leur domicile à temps.

« L’heure fatidique arrive et on a clairement fait plus de 1 km », plaisantait Noémie Tremblay, accompagnée de son bouvier bernois.

– Avec Jérôme Gagnon et Erika Aubin