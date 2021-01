Couvre-feu: chercher la petite bête

Moi, je ne suis vraiment pas content de la décision d’instaurer un couvre-feu.

Je trouve qu’il y a plein de zones grises, dans cette mesure.

Par exemple, s’il y a un incendie chez nous, pouvons-nous, ma femme, mes enfants et moi, nous précipiter à l’extérieur ou devons-nous rester dans la maison au beau milieu des flammes ?

Le gouvernement ne le dit pas.

C’EST PAS CLAIR !

S’il y a un tremblement de terre, puis-je sortir de chez moi ou les policiers vont me donner une contravention ?

Là encore, rien.

Si je peux sortir sur mon balcon pour fumer ou prendre l’air, pourquoi ne pourrais-je pas sortir devant ma maison ?

Si j’ai le droit de balader mon chien après 20 h, puis-je sortir avec mon iguane, mon furet ou mon serpent ?

Puis-je promener le chien de mon voisin ?

A-t-on prévu une exception pour les somnambules ou les victimes d’Alzheimer qui peuvent quitter leur domicile à une heure du matin sans en avoir conscience ?

Puis-je sortir de chez moi pour aller chercher une pelle dans mon cabanon qui est situé sur mon terrain ?

Si un maniaque me kidnappe dans la journée et me ligote dans son sous-sol, puis-je me sauver au beau milieu de la nuit si je dénoue mes liens ou dois-je attendre le lever du soleil ?

En cas d’invasion de domicile, d’inondation nocturne ou de glissement de terrain, on fait quoi ?

Bref, rien n’est clair, dans cette mesure ! C’est bourré de trous !

ESPRIT DE CONTRADICTION

J’exagère, bien sûr, mais à peine.

Depuis deux jours, c’est à qui va trouver la faille dans la mesure du gouvernement.

Ah ah, on n’a rien prévu pour les femmes enceintes qui commencent à dilater en pleine nuit !

Chacun est là, avec sa loupe, en train de chercher la petite bête, juste pour avoir le plaisir de prendre le gouvernement en faute.

Rien de mieux qu’interdire quelque chose pour soudainement rendre cette chose hyper importante !

Hier, personne ne sortait après 20 h (y’a rien à faire !). Aujourd’hui, tout le monde veut faire une marche à 22 h !

Une idée, comme ça : vous voulez que les Québécois mangent mieux ?

Interdisez la consommation d’épinards et de choux de Bruxelles. Tout le monde va vouloir en manger, même les enfants !

C’est ce qu’on appelle avoir l’esprit de contradiction.

LE NOUVEL AMI D’ÉRIC DUHAIME

Même Gabriel Nadeau-Dubois accuse le gouvernement de « restreindre les libertés des Québécois » avec le couvre-feu !

Coudonc, le député solidaire souhaite se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Québec ? Il veut devenir co-porte-parole avec Éric Duhaime ?

Ou remplacer Jeff Filion à Radio X ?

Je comprends que c’est le rôle de l’opposition de s’opposer, mais choisissez vos luttes.

Quant à ceux qui veulent louer un chien ou se faire passer pour des chauffeurs d’Uber pour contourner une mesure qui a été adoptée pour les protéger : les fabricants de fours micro-ondes déconseillent aux utilisateurs d’insérer leur tête dans leur four et d’appuyer sur ON.

Ça vous tente-tu d’essayer ? Juste pour voir ce que ça fait ?

Allez, on va rire !

L’être humain est vraiment un drôle d’animal...