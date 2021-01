ALLARD, Jean-Guy



À l'Hôpital Laval, le 20 décembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Allard, époux de madame Micheline Charland, fils de feu monsieur Maurice Allard et de feu madame Anne-Éva Genest. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Leslie Russell) et Geneviève (Steve Talbot); ses petits-enfants: Arielle Royer, Ève-Frédérique Talbot, Anna Allard et Tristan Allard; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Herman Boucher), Louise (feu André Rochette), feu Sœurs Lisette, Hélène (Roger Noël) et Louis-Maurice (Lisette Lessard); ses beaux-frères monsieur Louis-Marie Charland, Marcel Charland et Louise Charland; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, des familles Genest et Allard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/.