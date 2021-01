CÔTÉ, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Gaston Côté, époux de feu dame Thérèse Valois. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).L'inhumation aura lieu au printemps, au cimetière de Saint-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil outre ses fils: Roberto (Danielle Courcy), Bruno (Chantal Kelley); ses petits-enfants: Dominic (Mélanie Germain), Charlène (Frédérick Landry) et Keven Kelley Côté (Julie Vézina); ses arrière-petits-enfants: Philippe, Mégane, Zoé, Charlie, Kariane et Eve; sa belle-sœur: feu Reynold (Danielle Gaulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Valois: Pierrette (feu Raymond Bluteau), Lionel, Monique (feu Pierre Savard), Charlotte (feu Jean-Guy Bédard) et Michelle (Michel Doiron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles